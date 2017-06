„Unsere beiden Top-Stürmer sind eine Art Lebensversicherung“ Der FV Gröditz erreicht seine beste Platzierung seit dem Aufstieg vor drei Jahren. Trainer Michael Schuster nennt Gründe.

Michael Schuster (52) ist seit 2014 Trainer beim FV Gröditz. Zum zweiten Mal, nachdem er bereits bis 2011 Coach war. © privat

Mit einem 5. Platz hatte der FV Gröditz in der Abschlusstabelle der Landesklasse Staffel Mitte wohl selbst kaum gerechnet. Im Gegenteil: Im Winter hatte Trainer Michael Schuster gar von drohendem Abstiegskampf gesprochen. Warum es nicht dazu gekommen ist und wie es nächste Saison weitergeht, erzählt der Coach im SZ-Interview.

Herr Schuster, Ihre Mannschaft hat sich im Vergleich zu den ersten beiden Jahren erneut gesteigert und ist auf Platz fünf eingekommen. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Abschneiden?

Wir sind hochzufrieden, gerade wenn man sieht, wer da vor uns steht. Die vier vor uns platzierten Mannschaften hat man da auch erwartet. Insgesamt ist das von uns eine Top-Leistung, die wir erbracht haben, auch wenn man beachtet, dass es bei uns in der Rückrunde personell sehr eng geworden ist. Meist hatten wir da wenige Optionen. Aber mit den Spielern, die auf dem Platz standen, hat es meist gut funktioniert. Wenn man sieht, dass wir in der Rückrunde mit 24 Punkten einen mehr als in der Vorrunde mit 23 Zählern geholt haben, bleibt festzustellen, dass es keinen Leistungsabfall gab.

Worauf führen Sie die Leistungssteigerung im Vergleich zu den Vorjahren zurück?

Ich denke, dass wir mit unseren beiden Stürmern Tim Zeller und Rene Großmann schon so eine Art Lebensversicherung haben. Wir haben mit 67 Treffern relativ oft getroffen, mussten aber mit 55 Gegentreffern auch zu viele hinnehmen. Unsere Offensivkräfte sind in der Lage, eine Partie schon einmal alleine zu entscheiden. Auch das hat uns geholfen, weil wir wussten, dass uns ein, zwei Tore stets gelingen. Dazu verfügen wir über Akteure, die auf den Positionen variabel einsetzbar sind. Das hat, gerade als die Personaldecke dünn war, einiges ausgemacht.

Mit den beiden Top-Teams aus Großenhain und Mittweida konnte der FV nicht mithalten. Hier gab es vier Niederlagen. Wurde in diesen Spielen der Niveauunterschied deutlich?

Ja, wir haben da eindeutig gesehen, dass bis dorthin noch einiges fehlt, denn gegen Großenhain und Mittweida konnten wir gar nichts holen. Aber mit Sebnitz und Hainsberg bewegen wir schon einigermaßen auf Augenhöhe, auch wenn wir zum Beispiel in Hainsberg etwas glücklich gewonnen haben. Andererseits haben wir gegen Sebnitz auf eigenem Platz das spielentscheidende Gegentor erst in der Nachspielzeit hinnehmen müssen, uns aber am letzten Spieltag mit einem 3:1-Sieg in Sebnitz revanchiert.

Rico Kaiser hat mit Saisonende seine Töppen endgültig an den Nagel gehängt, John Reiter kehrt zum SV 1919 Prösen zurück. Wie will sich das Team in der Sommerpause neu aufstellen?

Wir haben das Ziel, den einen oder anderen aus dem eigenen Nachwuchs hochzuziehen, wollen aber auch das eine oder andere Talent von anderen Vereinen zu uns holen. Ich denke, da befinden wir uns auf einem guten Weg. Meist entscheiden sich die Personalien ja erst in den letzten Tagen, wir haben noch ein wenig Zeit. Zwei Spieler haben schon fest zugesagt, dazu haben wir zwei, drei Spieler fest im Blick, die ebenfalls zu uns kommen sollen.

Sie sind jetzt anderthalb Jahre Cheftrainer der ersten Mannschaft. War das auch für Sie eine lohnende Zeit?

Ja, sicher. Ich weiß ja schon lange, wie der Gröditzer Verein sozusagen tickt. Daher habe ich Anfang 2016, als ich übernommen habe, keine große Anlaufphase benötigt. Das funktioniert alles seitdem recht ordentlich. Klar, befinden wir uns im Amateurbereich, da stehen nicht immer alle Akteure zur Verfügung. Bei uns war das in der abgelaufenen Rückrunde allerdings schon extrem. Hier wünsche ich mir, dass das in Zukunft wieder besser aussieht.

Letzte Frage: Gibt es Träumereien, was die Zukunft anbetrifft, oder weiß man das beim FV 1911 alles richtig einzuordnen?

Es gibt absolut keine Träumereien, denn das Gesicht der Mannschaft wird sich zur neuen Saison extrem verändern. Ich gehe davon aus, dass sehr viele junge Spieler dabei sein werden, die viel Talent mitbringen. Da bleibt allerdings abzuwarten, wie das Ganze funktioniert, weil junge Akteure vor allem taktisch bei weitem nicht so weit sein können wie routiniertere Spieler, die schon ein paar Jahre in der Liga am Ball sind. Hier ist es unsere Aufgabe, die jungen Spieler dahinzubringen - das geht aber bekanntlich nicht in vier Wochen. Daher denke ich schon, dass die kommende Saison für uns ein schwieriges Jahr werden wird.

Gespräch: Michael Peter

