„Unser Wort zählt in Mexiko“

Der Radebeuler Steven Bayer (Mitte) beim Erdbebenhilfseinsatz in Mexiko-Stadt. Der Experte für Luftaufnahmen lieferte in Echtzeit Fotos über den Zustand der Gebäude. Baufachleute konnten danach beurteilen, ob die Häuser noch genutzt werden dürfen.

Große Risse in Wänden und Fundamenten gefährden vielerorts die Baustruktur in Mexiko. Nach dem großen Erdbeben vom 19. September sind Bau-Experten der deutschen Hilfsorganisation ISAR Germany im Einsatz, um mit ihrer Expertise in Mexiko-Stadt zu helfen.