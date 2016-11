Unser täglich Brot klick uns heute Die Bäckerei Göhler in Stolpen fühlt sich ihren Kunden verpflichtet. Auch wenn die weiter weg wohnen.

Frank Göhler stellt die nächste Internetbestellung zusammen, das Brot aus Natursauerteig ist besonders beliebt. Die Bäckerei in Stolpen hat sich mit dem Versand von Brot, Brötchen und auch Kuchen auf die Wünsche der Kunden eingestellt und gibt „ausgewanderten“ Stolpenern ein Stück Heimatgefühl zurück. © Marko Förster

Stolpen. Ein Streuselkuchen, drei Mohnzöpfe und ein Mischbrot verschwinden in einem großen Karton. Frisch verpackt und genauso frisch landen sie am nächsten Tag auch beim Empfänger. Der wohnt in der Nähe von Berlin. Und er freut sich auf so ein spezielles Paket der Bäckerei Göhler aus Stolpen.

Ein Stück Heimat kommt so per Post in die Ferne. Bärbel und Frank Göhler freuen sich, wenn ehemalige Stolpener über ihre Backwaren die Verbindung zur Heimatstadt halten und über das Internet im weitesten Sinn lokal einkaufen.

„Wir freuen uns natürlich, wenn die Stolpener hier bei uns vor Ort einkaufen. Doch mit dem Bestellsystem über das Internet kommen wir natürlich auch den Ausgewanderten entgegen“, sagt Bärbel Göhler. Die Tüten für den Internetversand haben sie extra anfertigen lassen. Die sind mit einer Wachsschicht versehen und sorgen für das besondere Klima in der Verpackung. Was heute bestellt wird, steht am nächsten Tag frisch auf dem Tisch.

Bei Kuchen haben die Göhlers eine ähnliche Methode entwickelt. Dieser wird in einer Assiette gebacken, welche dann von unten und oben mit Pappe geschützt und in Folie eingeschlagen wird. Über das Internet werden vor allem Eierschecke und Kleckskuchen geordert. Wer einen Streuselkuchen haben möchte, der bekommt natürlich auch den. Ansonsten ist vor allem das Mischbrot aus Natursauerteig der Renner, aber auch Malfabrot ist gefragt. Das gab es schon zu DDR-Zeiten, und die Leute erinnern sich offenbar gern an diese Sorte, sagt Bärbel Göhler.

Einen Einbruch im Internetversand habe es gegeben, als die Deutsche Post die Preise für Päckchen auf das Doppelte erhöht hatte. Bei Göhlers gibt es das Zehn-Kilo-Paket trotzdem für 6.99 Euro Versandkosten. Eigentlich wären es aber 8,99 Euro bei DHL. Der Rest ist sozusagen der Rabatt für treue Kunden. Das Verpackungsmaterial kostet nicht extra. Und die Bäckerei verpackt auch noch umweltbewusst. Die kleinen stoßfesten Kügelchen sind bei Göhlers nicht aus Kunststoff, sondern aus Maisstärke. Die baut sich im Wasser ab. Wenn mit der nächsten Bestellung dann noch lobende Worte ankommen, freut sich die Bäckersfamilie doppelt.

Familienbetrieb seit 120 Jahren

Immerhin gibt es die Bäckerei seit über 120 Jahren. Angefangen hatte alles mit Herrmann Göhler, einem Bäckermeister aus Dresden. Dem gefiel es in Stolpen, sodass er sich hier mit seiner Bäckerei niederließ. Das Geschäft blieb in Familienhand.

Am 1. November 1989 übernahm Frank Göhler die Bäckerei von seinem Vater Karl. Und auch heute bäckt er zum Beispiel das Brot noch nach traditioneller Art: aus Sauerteig, also aus Salz, Wasser und Mehl. Und der Meister weiß, das kommt bei den Kunden an. Auch beim Stollen setzt er auf das Traditionelle, verzichtet zum Beispiel auf Cranberrys und Marzipanbrot im Stollen. „Da sind wir bissel konservativ“, gibt er gern zu. Seine Kunden wissen das zu schätzen. Auch beim Stollenverkauf, da geht ebenfalls viel übers Internet. In der Versandabteilung der Bäckerei stapeln sich die Kartons beziehungsweise Holzkisten, je nach den Wünschen der Kunden. Die ersten Online-Bestellungen sind schon in Arbeit. Die Stollen werden, im Unterschied zu Brot und Brötchen, nicht nur deutschlandweit verschickt. Sie gehen nach England, in die Niederlande, nach Kanada, in die USA und auch nach Finnland. In der Regel sind auch diese Kunden Stolpener, die verzogen sind, als im Ausland arbeiten beziehungsweise auswärts studieren und sich über einen essbaren Gruß aus der Heimat freuen.

Die Bäckerei

