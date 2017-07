Unser Mann bei Hofe Das britische Thronfolgerpaar besucht Deutschland. Auch der ARD-Adelsexperte Rolf Seelmann- Eggebrecht wird dafür reaktiviert.

Wird immer noch für jedes royale Großereignis von der ARD reaktiviert: TV-Veteran Rolf SeelmannEggebrecht (80). © dpa

Natürlich ist für viele Deutsche die Hauptsache, dass Britanniens royales Traumpaar Kate und William unser Land überhaupt beehrt. Trotzdem darf man ja mal nach ihren Gründen beziehungsweise dem Motiv fragen. Liegt’s am drohenden Brexit? Wollen Windsors in der schlechten Stimmung gute Stimmung verbreiten?

Selbst Rolf Seelmann-Eggebrecht vermag da nur Mutmaßungen anzustellen. „Was die beiden machen, lässt sich schwer einordnen“, gab der Adelsexperte der ARD am Wochenende in einem Interview kund und zu wissen. Aber er kann sich durchaus vorstellen, „dass das Königshaus von der Regierung eingespannt wird, die Beziehung so gut wie möglich erscheinen zu lassen“. Wir glauben dem Mann gern.

Denn Rolf Seelmann-Eggebrecht gilt hierzulande als bester Kenner alles Blaublütigen der gehobenen Provenienz. Seit fast 40 Jahren, seit der Hochzeit von Charles und Diana, berichtet der Hamburger über sämtliche großen Ereignisse an den Höfen unseres Kontinents. Wie es heißt, sei er den royalen Familien in Europa näher gekommen als jeder andere Journalist. Und weil Adel verpflichtet, reaktiviert die ARD ihr königliches Schlachtross trotz Ruhestand für jedes Großadelsereignis. Auch den Berlinbesuch von Kate und William wird es für die ARD moderieren und dafür Sorge tragen, dass wir uns nicht allein der etwas heiklen Plauderkantonistin Mareile Höppner überantworten müssen.

Seinen Ruf als Vertrauensperson hat sich Rolf Seelmann-Eggebrecht nicht zuletzt durch seine ruhige, sachliche, zurückhaltende und alles andere als wadenbissige Art erarbeitet. Kurz: durch very britisches Understatement. Seine Manieren, sein nicht minder britischer Kleidungsstil und seine Würde ließen den Zuschauer bei Interviews manchmal fast vergessen, dass nicht er selbst, sondern sein Gesprächspartner das gekrönte Haupt war.

Mit ein bisschen Glück wartet auf Rolf von Seelmann zu Eggebrecht in Berlin sogar die Krönung seiner Laufbahn: Könnte sein, dass er nach Großvater Prinz Philip und Vater Prinz Charles nun den Sohn Prinz William interviewen darf. Auch das hätte noch niemand vor ihm geschafft. Dann fehlte nur noch Baby Boy George.

zur Startseite