„Unser Lager ist für Fluthilfe da“ Nicht nur in Niederau wird für den Notfall vorgesorgt, auch in Lichtensee gibt es ein Lager. Mit bestimmtem Zweck.

Andreas Krüger ist Geschäftsführer des ASB-Ortsverbandes Riesa. © ASB

Feldbetten, Hygieneartikel – im ehemaligen Real-Markt und späteren Asylbewerber-Quartier in Niederau lagern jetzt Artikel, die auch im Katastrophenfall zum Einsatz kommen könnten. An der B 169 in Lichtensee gibt es seit 2014 ebenfalls ein Zentrum für Katastrophenschutz und Notfallvorsorge des Arbeiter-Samariter-Bundes. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, darüber hat sich die SZ mit dem Chef des Riesaer ASB-Ortsverbands Andreas Krüger unterhalten.

Herr Krüger, was lagert in den Hallen im Kat-Schutz-Zentrum Lichtensee?

Wir halten dort Dinge vor, die bei oder nach Hochwassern gebraucht werden. Drei Boote zum Beispiel. Daneben Gebäudetrockner, Nass-Trocken-Sauger, Hochleistungspumpen, Notstromaggregate. Aber auch Pflegenotbetten, wenn im Flutfall ein Pflegeheim evakuiert werden muss.

Warum tun Sie das?

Das Ganze resultiert aus dem Hochwasser von 2013. Der ASB hat sich danach vorgenommen, deutschlandweit sechs solcher Zentren einzurichten, Lichtensee war dabei das Erste. Wir haben hier insgesamt 1,5 Millionen Euro investiert.

Hat das Zentrum in Lichtesee etwas mit der Hilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge zu tun?

Nein, überhaupt nicht.

