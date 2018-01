„Unser Geld reicht nicht für alle Wünsche“ Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) über den Stadtbadbau, die Finanzsituation und die neuen Schwierigkeiten.

Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) ist seit zehn Jahren Rathauschef in Glashütte. In diesem Jahr steht eine der wichtigsten Entscheidungen an: Braucht die Stadt ein neues Stadtbad? © Frank Baldauf

Herr Dreßler, seit Jahren beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Stadtbad. Wird es in diesem Jahr eine Entscheidung geben, ob Glashütte ein neues Bad bekommen wird?

Ja, der Stadtrat und die Verwaltung haben seit 2013 viel Kraft und auch Geld in die Suche nach einer vertretbaren Lösung investiert. Die vor allem vom Glashütter Ortschaftsrat favorisierte Planung am Folgenhang wurde zum Glück vom Stadtrat beerdigt. Am Ende war die Entscheidung gegen den Standort wegen der enormen Kosten für Bau und Betrieb sogar einstimmig. Gewünscht hat sich der Stadtrat nun, dass wir noch einmal prüfen, ob ein Naturbad eine vertretbare Alternative darstellen kann. Dem Wunsch des Stadtrats folgend haben wir eine Studie erarbeiten lassen und diese vor wenigen Wochen vorgestellt. Nun gilt es zu beraten, ob wir uns gemeinsam ein solches Naturbad vorstellen können und die Kosten für Bau und Betrieb in einem gesunden Verhältnis zum Nutzen stehen.

An den Baukosten dürfte es doch nicht scheitern. Die Stadt kann doch weiterhin mit Fördermittel rechnen, oder?

Ja. Ich gehe davon aus, dass wir für den Bau noch Fördermittel aus dem Hochwasserprogramm einsetzen können. Die genaue Förderhöhe kann jedoch erst festgestellt werden, wenn wir eine konkrete Planung vorlegen. Diese kostet wieder viel Geld und soll deshalb erst dann beauftragt werden, wenn sich der Stadtrat für den Bau und den Betrieb eines solchen Naturbades ausspricht. Grundsätzlich ist Eile geboten, denn die Fördermittel stehen nicht ewig zur Verfügung.

Waren Sie persönlich schon mal in einem Naturbad?

Zusammen mit einigen Mitgliedern des Stadtrats habe ich das Zschonergrundbad in Dresden besucht.

Sie sind Familienvater. Ihre Kinder müssten doch begeistert sein, dass Glashütte ein Bad bekommen könnte, oder?

Sicher wäre ein solches Bad so nah schön, aber bisher kommt meine Familie gut damit klar, dass es in Glashütte kein Freibad gibt. In der Region gibt es Alternativen, die gut erreichbar sind.

Und was halten Sie von den vorgestellten Plänen?

Ich bin weiter der Meinung, dass wir die notwendigen Mittel zielführender einsetzen können, aber ich möchte der Debatte und Abwägung des Stadtrats nicht vorgreifen. Wenn sich der Stadtrat für den Neubau entscheiden sollte, dann sollte das Bad vor allem auch für Kinder und Jugendliche gut erreichbar sein. Eine gute Bus und Bahnanbindung wäre also sehr hilfreich.

Ein Argument gegen das Bad sind die Folgekosten. Müsste eine Industriestadt wie Glashütte nicht in der Lage sein, diese aufzubringen?

Auch der Betrieb eines Naturbads würde jedes Jahr hohe Zuschüsse bedürfen, denn die Einnahmen decken die Ausgaben bei weitem nicht. Der vorgelegten Studie folgend ist von mindestens 100 000 Euro pro Jahr Zuschussbedarf auszugehen, berücksichtigt man die Abschreibungen, ist wohl mit mehr als 150 000 Euro zu rechnen. Das können wir finanzieren, aber das Geld fehlt dann jedes Jahr für andere Aufgaben.

Gibt es etwas, was den Bau des Naturbades beflügeln könnte?

Das Zschonergrundbad in Dresden wird von einem Verein betrieben. Beeindruckend, was die Mitglieder dort geleistet haben und Jahr für Jahr leisten. Ein Verein würde ein solches Projekt natürlich auch in Glashütte beflügeln. Bisher gibt es jedoch keinerlei Tendenzen.

Sie erwähnten die Finanzsituation der Stadt. Glashütte steht im Vergleich zu anderen Kommunen in der Region gut da. Oder hat sich das geändert?

Wir stehen weiterhin sicher etwas besser da als andere Kommunen. Deshalb haben wir in den Schulen, den Kindereinrichtungen, den Feuerwehren gute Bedingungen, können unsere Gebäude gut unterhalten, den Breitbandausbau finanzieren und Vereine und Ortschaftsräte unterstützen. Dennoch reicht auch unser Geld nicht für alle Wünsche und der 2018er Haushalt ist auf Kante genäht. Das heißt, bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben haben wir keine Luft. Wir mussten sogar mit einem Wachstum der Gewerbesteuer planen, da wir sonst Ausgaben hätten kürzen müssen.

Die Uhrenbranche schwächelt. Wie realistisch sind die Zuwächse?

Es ist immer schwierig, die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen zu planen. Die letzten Jahre waren sehr erfolgreich, die Unternehmen sind gewachsen und damit auch die Höhe der Gewerbesteuer. Es zeichnet sich allerdings ab, dass das Marktumfeld schwieriger wird, mit einem weiteren Wachstum der Gewinne und Steuern sollte also nicht gerechnet werden.

In den letzten Monaten musste die Verwaltung mehrere Bauvorhaben zurückstellen und neu ausschreiben, weil die Angebote zu teuer waren. Glauben sie, dass die Situation, Vorhaben zu realisieren, wieder einfacher wird?

Es wird immer schwerer, Kosten für Vorhaben zu kalkulieren, denn die Baupreise haben deutlich angezogen. Das ist gut für die Unternehmen, aber wenn die Kosten für Bauvorhaben steigen, können wir mit dem gleichen Geld natürlich weniger bewegen. Darüber hinaus sind viele Vorhaben auch aufwendiger als früher. Der Abstimmungsbedarf mit Behörden, Fördermittelgebern, Anliegern und Ortschaftsräten wächst stetig und auch der Kampf auf der Baustelle fordert uns heute oft mehr. Es ist gut, sich mit den vielen Partnern abzustimmen, viele Meinungen und Wünsche zu hören und abzuwägen, aber auch hier gilt: Je mehr Zeit und Kraft wir in ein Projekt stecken, desto weniger Projekte können wir am Ende erfolgreich umsetzen.

2017 ist Geschichte. Worüber haben Sie sich am meisten gefreut?

Insgesamt war 2017 ein gutes, aber auch ein herausforderndes Jahr. Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass sich über 40 Flüchtlinge in unserer Stadt wohlfühlen und sich die großen Sorgen, die über Monate die Menschen bewegt haben, in keiner Weise Bestätigung fanden. Auch freue ich mich, dass das Seniorenheim im Prießnitztal ausgelastet und heute wohl nicht mehr aus Glashütte wegzudenken ist. Froh bin ich, dass Ausbau des ersten Bauabschnitts der Ortsdurchfahrt Reinhardtsgrimma und die Erweiterung der Kindertagesstätte Schlottwitz erfolgreich abgeschlossen wurden. Aber ich freue mich jedes Jahr vor allem über die vielen Veranstaltungen, die in allen Orten organisiert werden und die unsere Stadt bunt machen. Den Vereinen und ehrenamtlichen Akteuren möchte ich dafür immer wieder herzlich danken.

Das Gespräch führte Maik Brückner.

