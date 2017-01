Gerichtsbericht Unsanfte Landung am Starenkasten Ein 21-Jähriger aus Pirna ist gerne mal flott im Auto unterwegs. Blöd, wenn dann ausgerechnet eine Radarfalle im Weg steht.

© dpa

Autsch, das tut weh. Ein 21-jähriger Bauhelfer aus Pirna wurde in der Marienberger Straße in Dresden geblitzt – und krachte vor Schreck auch noch in diesen Starenkasten. Bei der Sache im Januar vergangenen Jahres gegen 3 Uhr hat der Fahrer nicht nur den Blitzer demoliert und den Audi A3 seiner Freundin in einen wirtschaftlichen Totalschaden verwandelt. Der Mann hatte auch keinen Führerschein und flüchtete vom Unfallort. Dabei hätte der damals 20-jährige Deutsche wissen müssen, dass die Dresdner Knöllchenermittler ihm auf die Spur kommen würden. Der Temposünder war schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen.

Am Dienstag saß er nun vor Jugendrichter Jürgen Uhlig am Amtsgericht Pirna, auch er ein schneller Mann. In nur 20 Minuten hat er den Fall abgearbeitet – Anklageverlesung, Geständnis über Verteidiger Uwe Mosig, Bericht der Jugendgerichtshilfe, Plädoyers, Urteil. Einzig die Frage, was ein 20-Jähriger nachts mit seinem Kumpel in Dresden verloren hatte, noch dazu im Audi der Freundin – die hat so richtig niemanden interessiert.

9 000 Euro Schaden

Dafür erregte der Kostenvoranschlag der Stadtverwaltung Dresden für den unsanft getroffenen Blitzer den Zorn des Verteidigers. Fast 9 000 Euro Schaden macht das Rathaus geltend. Da müsse man annehmen, der Bauhelfer habe den gesamten Kasten in seine Einzelteile zerlegt, so der Rechtsanwalt. Tatsächlich sei lediglich der Mast etwas verbogen worden. Wirklich gerast ist der Angeklagte jedenfalls nicht. Er hatte gerade 43 Sachen auf dem Tacho, erlaubt waren 30. Als es blitzte, habe er gebremst und die Handbremse gezogen – so schleuderte der Audi gegen den Mast. Inzwischen, sagt der Mann, habe er seiner Freundin den Schaden ersetzt.

Jürgen Uhlig, der 20-Minuten-Richter, verurteilte den Angeklagten zu einer Geldauflage von 1 500 Euro, einer Verkehrsschulung und einer zehnmonatigen Fahrerlaubnissperre. Der Nächste, bitte.

