„Uns geht es gut“ Die Ereignisse von Berlin berühren viele Menschen in Bautzen. Sie reagieren mit Besonnenheit und Sorge.

Ein Stern leuchtet auf dem Bautzener Wenzelsmarkt: Am Wochenende ging der größte Weihnachtsmarkt der Region zu Ende. Nach dem Anschlag von Berlin sitzt auch bei vielen Menschen in der Oberlausitz der Schock tief. © Uwe Soeder

Bautzens Oberbürgermeister reagierte bei Facebook: Am Dienstagmorgen veröffentlichte er das Bild einer Kerze dazu drei Wörter: Bleib stark Berlin. Vor seinem Umzug nach Bautzen war Alexander Ahrens viele Jahre in der Hauptstadt zu Hause, zwei seiner Schwestern leben dort. „An sie habe ich zuerst gedacht“, sagt er. Es ist Montagabend kurz nach zehn Uhr, als Ahrens von dem Anschlag erfährt.

Ungefähr zur selben Zeit meldet sich Matthias Knaak aus Berlin. Via Facebook lässt der CDU-Stadtrat wissen: „Uns geht es gut.“ Knaak und seine Frau sind privat in der Hauptstadt. Auf dem Weg an die Ostsee legen sie am Montag einen Zwischenstopp ein, besuchen den Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt und die Komische Oper. „In der Pause der Vorstellung erreichte mich die Nachricht des Anschlags“, berichtet der Bautzener . Nach der Aufführung geht er mit seiner Frau zu Fuß zurück ins Hotel. „Berlin-Mitte war wie eine Geisterstadt. Der Potsdamer Platz wirkte im Vergleich zum frühen Abend fast menschenleer“, schildert er seine Eindrücke. Für Matthias Knaak zeigt der Anschlag das wahre Gesicht von Terrorismus: „Menschen werden wahllos zu Opfern gemacht und unsere ganze westliche Gesellschaft soll in Angst und Schrecken versetzt und wir damit dazu gebracht werden, unsere Werte aufzugeben. Und genau das dürfen wir nicht tun: Menschlichkeit, Toleranz und Offenheit müssen im Großen und im Kleinen, in Berlin und in Bautzen, gelebt werden“, ist er überzeugt.

Freiheit darf nicht eingeschränkt werden

Auch Oberbürgermeister Ahrens betont: „Wir dürfen uns unser Leben nicht kaputt machen lassen. Wenn wir auf diese Attentate reagieren, indem wir die Freiheit massiv einschränken, spielen wir den Terroristen in die Karten.“

Mehr Wachsamkeit, heißt unterdessen die Antwort der Polizei. PD-Chef Conny Stiehl kündigt an: „Wir sehen uns alles, was wir tun, noch einmal kritisch an, vor allem die Sicherheitslage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel.“ Zu Silvester sei die Polizei ohnehin verstärkt im Einsatz. Vor allem aber würden die Beamten jetzt noch stärker Präsenz zeigen.

Relativ gefasst nahmen die Bewohner des Bautzener Spreehotels das Geschehen auf. „Der einzige, der ängstlich ist, bin ich“, berichtet der Betreiber des Asylbewerberheims, Peter Rausch. Erst vor einer Woche hatten Unbekannte mehrere Brandsätze auf das Gelände geworfen. Zum Glück passierte nichts. Doch Spannungen gibt es in der Stadt noch immer. So gerieten am Wochenende auf dem Wenzelsmarkt eine Gruppe junger Bautzener und eine Gruppe junger Flüchtlinge aneinander. Angeblicher Grund der Schlägerei: laute Musik.

Böse Menschen gibt es in jeder Gesellschaft

Peter Rausch sieht diese Vorkommnisse mit Sorge. Er hoffe, dass sich die Situation jetzt nicht weiter zuspitze, sagt er. Menschen, die Böses wollen, gebe es in jeder Gesellschaft. Das Handeln einzelner Extremisten dürfe nicht zu pauschalen Verdächtigungen führen. Erst recht nicht, wenn noch so vieles offen sei wie im aktuellen Fall. So gibt die Bundesanwaltschaft am Dienstagnachmittag bekannt, man habe Zweifel, ob der festgenommen Tatverdächtige tatsächlich der Täter sei.

Fest steht allerdings, dass der Lkw bewusst in die Menschen gelenkt und vermutlich vorher gekidnappt wurde. Viele Menschen bewegt daher die Frage: Hätte sich die Entführung verhindern lassen? Nein, lautet die klare Antwort von Thomas Gollmer. Der Bautzener ist Fachmann für Schwertransporte. „Die meisten Fahrer sind allein unterwegs. Und immer wieder kommt es zum Beispiel vor, dass Ladung gestohlen wird, während sie in der Kabine schlafen.“ Zugleich ist Gollmer überzeugt: Der Attentäter von Berlin hat vor der Tat wahrscheinlich geübt. Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche liege mitten in der Stadt. Ein Fahrer ohne Vorwissen sei nicht in der Lage, ein Gefährt von 17 Metern Länge durch den dichten Verkehr bis an diese Stelle zu lenken. (szo)

