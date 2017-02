„Uns fehlen jeden Tag Polizisten“ Die Beamten in den Dienststellen sind stark überlastet, kritisiert Maik Springer von der Polizeigewerkschaft GdP.

Maik Springer (52) ist Vorsitzender der Bezirksgruppe der Gewerkschaft der Polizei in Ostsachsen. In der PD Görlitz arbeitet der Bischofswerdaer als Personalratsvorsitzender.

Maik Springer hat eine blaue Mappe mit Zahlen vor sich auf dem Tisch. In der Mappe, sagt der Polizeihauptmeister, steht die andere Seite der Wahrheit. Maik Springer ist Personalratsvorsitzender in der Görlitzer Polizeidirektion und Vorsitzender der Bezirksgruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Ostsachsen. Die andere Seite der Wahrheit, das sind vernachlässigte Arbeitsaufgaben, Überlastung, Überstunden und ein im Vergleich zur Wirtschaft überdurchschnittlich hoher Krankenstand, sagt der 52-jährige Bischofswerdaer im Gespräch mit der SZ.

Herr Springer, Ihre Gewerkschaft sagt, in Sachsens Polizeidirektionen sind 170 000 Überstunden aufgelaufen. Wie viele entfallen auf die PD Görlitz?

Offizielle Zahlen gibt es zwar nicht, aber wir können getrost davon ausgehen, dass es im Jahr um die 15 000 Stunden sind. So viele wie noch nie. Es gibt Kollegen in einigen Bereichen, die schleppen durchaus bis 60 Überstunden vor sich her. Wenn man diese Stundenzahl im Vergleich zur Jahresarbeitszeit betrachtet, könnte man auch sagen, uns fehlen im Grunde jeden Tag sieben bis acht Polizisten.

Aber der Polizeipräsident sagt doch, dass die Direktion personell wieder gut aufgestellt wird?

Ja, es klingt natürlich erst mal gut, wenn der Innenminister verkündet, dass in Sachsen ab jetzt nicht mehr wie bisher 400, sondern letztes Jahr 500, dieses Jahr 600 und im kommenden Jahr 700 neue Polizisten jährlich ausgebildet werden sollen. Auch hat die Fachkommission ja festgestellt, dass die sächsische Polizei 1000 zusätzliche Vollzugsbeamte benötigt. Aber selbst die 1 000 werden nicht reichen, um auf der einen Seite die Abgänge zu kompensieren und andererseits die kommenden Aufgaben zu bewältigen. Wir in der GdP können uns auch nicht vorstellen, wie man das so schnell machen will. Wir brauchen für mehr Auszubildende ja auch mehr Ausbilder und viel größere Ausbildungskapazitäten. Und vor allem brauchen wir auch junge Leute, die sich für eine Arbeit bei der Polizei bewerben.

Wird es in den Polizeirevieren also womöglich bald ähnlich wie in den Lehrerzimmern aussehen?

Es wird auf jeden Fall problematisch. Dass der Stellenabbau gestoppt ist, das ist für uns zurzeit nur ein Lippenbekenntnis. Wir können uns auch keine Seiteneinsteiger vom freien Arbeitsmarkt holen. Ein Polizist braucht eine solide Ausbildung.

Die neuen Wachpolizisten werden in drei Monaten ausgebildet. Auch in der PD Görlitz haben inzwischen 26 dieser Kollegen ihren Dienst angetreten. Ist das nicht eine Alternative?

Nicht wirklich. In der Gewerkschaft sehen wir das nach wie vor kritisch. Für uns ist das eine Billiglösung. Die Kollegen haben keine hoheitlichen, polizeilichen Rechte. Sie dürfen auch nur zur Bewachung von Personen oder Objekten eingesetzt werden, können uns also im täglichen Dienstgeschäft nicht wirklich viel helfen. Positiv ist, dass die Wachpolizisten nach zwei Jahren in den regulären Polizeidienst wechseln können. Wir hoffen, dass dann viele auch davon Gebrauch machen.

Sie hoffen? Sind Sie da skeptisch?

Der Polizeiberuf hat an Ansehen und Attraktivität verloren. Und er ist nicht mehr wie früher ein Beruf fürs Leben. Polizisten können heute nach zehn Jahren Dienstzeit problemlos in andere Berufe wechseln, ohne ihre Pensionsansprüche zu verlieren. Wir befürchten stark, dass wir es künftig nicht mehr nur mit Altersabgängen zu tun haben, sondern dass uns auch jüngere Kollegen vorzeitig verlassen könnten.

Sie sagen, der Berg an Überstunden ist so hoch wie noch nie. Wie kommt das?

Die Aufgaben und Einsätze für die Polizisten in der Region sind in den letzten zwei Jahren horrend gewachsen. Vor allem für die Kollegen im Streifendienst und im Einsatzzug der Polizeidirektion. Da sind die Auseinandersetzungen vor und in den Asylbewerberheimen, da ist die wachsende Zahl an Demonstrationen und anderen Großveranstaltungen. Wir müssen heutzutage selbst Fußballspiele in der vierten und fünften Liga mit Beamten begleiten. Groß ist der Personalaufwand auch für die geplanten Abschiebungen, die die Polizei in Amtshilfe für die Ausländerbehörde realisieren muss. Und da sind Konfliktbrennpunkte wie der Bautzener Kornmarkt, deren Ausmaß für uns vorher nicht vorstellbar war: Bis heute sind auf dem Kornmarkt regelmäßig Bereitschaftspolizisten im Einsatz, damit es friedlich bleibt.

Es ist auch von einem hohen Krankenstand bei der Polizei die Rede. Liegt das an der gestiegenen Belastung?

Das Problem kommt ja noch hinzu: Natürlich spielt die Überlastung eine Rolle, aber auch die Überalterung. Das Durchschnittsalter in der PD liegt insgesamt zwischen 46 und 47 Jahren, es gibt aber auch Bereiche, in denen es bei 50 oder sogar 55 Jahren liegt. Dementsprechend hoch ist der Krankenstand: Die Quote liegt im PD-Bereich bei rund zehn Prozent. Das heißt, ständig fehlen um die 150 Kollegen, weil sie krank sind. 150 Leute – das wäre, um das mal deutlich zu machen, ungefähr das komplette Revier Bautzen.

Bleibt da auch Arbeit auf der Strecke?

Ja, auch das kritisieren wir schon seit Langem: sachsenweit sind 70 000 Straftaten unbearbeitet, Tausende davon liegen auch auf den Schreibtischen der Ermittler und Sachbearbeiter in der PD Görlitz. Die Mitarbeiter schaffen es einfach nicht mehr, die Berge abzuarbeiten. Vor allem die Kriminaltechniker sind heillos überlastet. Und es werden eher weniger als mehr Kollegen. 2010, als ich noch im Kriminaldienst in Bischofswerda gearbeitet habe, waren wir dort 14 Mitarbeiter, jetzt sind es noch neun. So sieht das überall aus.

Aber dennoch spricht die Görlitzer Polizeistatistik von einer spitzenmäßigen Aufklärungsquote?

Ja, statistisch gesehen sind 60 Prozent wirklich ein Spitzenwert. Aber auch das ist wieder nur eine halbe Wahrheit. Bei Gewaltdelikten, wo die Täter oftmals bekannt sind, liegt sie bei über 80 Prozent, bei Auto- und Fahrraddiebstählen, wo Täter erst ermittelt werden müssen, bei 15 bis 20 Prozent. Man kann auch in die Statistik schreiben: Die Rauschgiftkriminalität ist rückläufig. Die Wahrheit ist: Es werden weniger Delikte festgestellt, weil es in diesem Bereich weniger Kontrollen gibt. Genauso ist das beispielsweise auch mit Trunkenheit am Steuer. Wenn das Personal nicht reicht, werden Aufgaben wie Kontrollen eben vernachlässigt. Das steht nicht in der Statistik.

Das Gespräch führte Jana Ulbrich

