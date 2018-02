„Uns bleibt keine Zeit“ Jaden kämpft gegen Krebs. Nach einer niederschmetternden Diagnose setzt seine Mutter nun alles auf eine Karte.

Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Sächsische Zeitung zum ersten Mal über Jadens Krankheit berichtet. © Repro SZ

Freital. Sylvia Askoul meldet sich per Handy. Im Hintergrund sind Fahrgeräusche zu hören. Sie, ihr Lebensgefährte und ihr Sohn Jaden sind gerade auf der Autobahn unterwegs. Das Ziel: ein Krankenhaus in Hannover. „Ich hoffe, dass es dort einen Professor gibt, der sagt: ‚Ok, wir schauen uns den Fall an.‘“ Im vergangenen Oktober hatte die Sächsische Zeitung über Jaden und seinen Kampf gegen eine hartnäckige Krebserkrankung berichtet. Seitdem gab es Lichtblicke, aber zuletzt eine niederschmetternde Diagnose. Um doch noch medizinische Hilfe zu bekommen, hat sich die Freitaler Familie am Montag auf den Weg an die Medizinische Hochschule in Hannover gemacht.

Jadens Krankengeschichte beginnt schon 2013. Wegen eines Tumors muss damals Jadens rechte Niere entfernt werden. Zwei Jahre lang ist Ruhe, dann stellen die Ärzte bei einer Nachsorgeuntersuchung Metastasen in der Lunge fest. Der Tumor wird entfernt, Jaden erholt sich gut. Im Sommer 2017 dann der erneute Schock: Der Krebs hat ausgestrahlt und Metastasen gebildet. Sie werden operiert. Jaden bekommt eine Stammzellentransplantation. Zwischenzeitlich sieht es wieder gut aus. Bei einer Untersuchung Ende Dezember werden keine neuen Metastasen entdeckt. Erst seit der vergangenen Woche hat die Familie die traurige Gewissheit, dass sich wieder Metastasen in der Lunge gebildet haben – mindestens drei Stück. Seitdem weiß Sylvia Askoul nur: „Uns bleibt keine Zeit.“

Am Dresdner Uniklinikum, wo Jaden bislang behandelt wurde, rät man zu einer weiteren Chemotherapie, die allerdings keine komplette Heilung bringen, sondern nur das weitere Wachstum der Metastasen verhindern würde. So berichtet es Sylvia Askoul. „Das würde aber bedeuten, dass uns nur Wochen oder im besten Fall Monate bleiben.“

Die Rettungsassistentin will die Hoffnung nicht aufgeben und es nun mit alternativen Behandlungsmethoden versuchen. Von Freunden habe sie gehört, dass die Klinik in Hannover darauf spezialisiert sei. „Wir fahren da jetzt einfach hin, setzen uns ins Wartezimmer und hoffen, dass Jaden eine individuelle Therapie bekommt“, sagt Sylvia Askoul am Telefon. „Das ist der Strohhalm, nach dem wir greifen.“ Jaden geht es derzeit den Umständen entsprechend noch gut. Er ist zwar noch geschwächt von der Stammzellentransplantation, verkraftet solche langen Autofahrten aber gut. „Gerade deswegen will ich jetzt noch alles versuchen.“

Doch der Kampf gegen die Krankheit kostet Geld. Die Fahrten zu anderen Kliniken und eine mögliche alternative Therapie zahlt keine Krankenkasse. „Wir leben von der Hand in den Mund“, sagt Sylvia Askoul. Weil sie sich um Jaden kümmern muss, arbeitet sie seit vergangenem Jahr nicht mehr. Jaden hat noch zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester, die vor allem von Sylvia Askouls Lebensgefährten betreut werden.

In ihrer Not bittet die 44-Jährige um Spenden. „Das Geld kommt garantiert bei Jaden an – damit mein Kind die Krankheit doch noch überstehen kann.“

Wer Kontakt aufnehmen oder spenden möchte: Sylvia Askoul führt auf der Facebook-Seite „Krebs, wenn plötzlich alles anders ist“ Tagebuch über Jadens Schicksal. Dort ist auch die Nummer eines Spendenkontos zu finden.

zur Startseite