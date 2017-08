Unruhe unter den Tafel-Kunden Der Trägerverein verunsichert die Bedürftigen. Jetzt schaltet sich Heidenaus Bürgermeister ein.

Diesen Freitag soll jemand bei der Tafel in Heidenau da sein, um zu informieren und Nummern für nächste Woche Donnerstag auszugeben, Lebensmittel aber nicht. © Andreas Weihs

Dienstag und Freitag, jeweils 13 Uhr, ist Ausgabezeit bei der Tafel auf der Güterbahnhofstraße in Heidenau. Das ist seit einigen Jahren klar. Nur diesmal war es nicht so klar. Am Montagnachmittag hatte der Demokratische Frauenbund als Träger der Pirnaer Tafel, die auch für die in Heidenau zuständig ist, kurzfristig verkündet: Bereits ab 1. August statt ab 1. September liegt die Verantwortung für die Heidenauer Ausgabe voll bei Pirna. Und damit gibt’s am Dienstag keine Ausgabe, nur Donnerstag.

Das hätte am Dienstag für noch mehr Unruhe unter Tafelkunden gesorgt, als ohnehin schon herrscht. Dann nämlich, wenn die Leute vor der Tür gestanden hätten. Die, die kurz vor 13 Uhr da waren, wussten von dem Hickhack nichts. Der Frauenbund hatte am Montagabend, auch auf Intervention von Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU), seine Entscheidung zurückgenommen. Es gab also am Dienstag wie gewohnt Lebensmittel.

Die meisten waren zufrieden mit dem, was sie erhielten. Doch es herrscht nach wie vor viel Unsicherheit. Was ist nächste Woche, was mit denen, die Freitag kommen? Diesen Freitag soll jemand da sein, um zu informieren und Nummern für nächste Woche Donnerstag auszugeben, Lebensmittel aber nicht.

Ab nächste Woche ist nur noch donnerstags, 11 bis 15 Uhr, Ausgabe, ab 31. August dann auf der Ernst-Thälmann-Straße. Das sind die Fakten. Ein braun gebrannter Mann im Netzhemd spricht an, was einige bewegt: Warum konnten wir uns vom Heidenauer Personal nicht verabschieden? Das ist ein wunder Punkt.

Die kurzfristige Entlassung von Dieter Schieritz am Montag hat schnell die Runde gemacht. Schieritz hilft seit 17 Jahren bei der Tafel, in Pirna und Heidenau. Jetzt ist er Vorsitzender eines neuen Tafel-Vereins – für Dohna und Heidenau. Ihm war bewusst, dass dieser Schritt Konsequenzen hat, „aber nicht so“. Man habe ihn wie einen Hund davongejagt. Für 40 Euro Ehrenamtspauschale musste er 20 Stunden im Monat helfen, im Juli sei er an elf Tagen im Einsatz gewesen. Schieritz hat einen guten Ruf, wird von vielen geschätzt, geachtet.

Schieritz will einen sozialeren Verein, mehr Ehrenamt und eine unabhängige Tafel – „ohne den Frauenbund“. Er hofft, wenn sein Verein die Genehmigung zum Tragen des geschützten Namens Tafel erhält, zieht sich der Frauenbund zurück. Das wird der im Moment kaum tun. Auch für den Tafel-Landesverband steht die Frage eines zweiten Vereins derzeit nicht. „Solange der existierende Verein seinen Versorgungsauftrag erfüllt, haben wir keinen Grund, einen anderen damit zu beauftragen“, sagt Landesverbands-Sprecher Matthias Thomas. Die Ausgabe am Dienstag lief ruhig, geordnet, unaufgeregt.

Schieritz ist dennoch optimistisch. Sein erst am vergangenen Mittwoch gegründeter Verein legt bereits Schreiben vom Finanzamt vor, auch die Anträge zur Genehmigung beim Tafel-Landes- und -Bundesverband sind eingereicht. Das lässt vermuten, dass es weitere Unterstützer aus der Tafel-Szene gibt. Sobald der Verein für Dohna und Heidenau eingetragen ist, wird er loslegen, etwa Sponsoren suchen, Kontakt zu anderen Vereinen knüpfen, sagt Schieritz. Auch bei Bürgermeister Opitz will er sich einen Termin holen. Am Mittwoch ist aber erst mal der Tafel-Landesvorsitzende bei Opitz. Der hat nur eine Prämisse: Dass die Tafel in Heidenau bleibt. Darin sind sich ja auch alle einig. Die Diskussion im Moment wird nur um den Verein geführt.

zur Startseite