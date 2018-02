Unruhe in einem Bad Muskauer Café gestiftet

Bad Muskau. Am Dienstagabend hat ein Gast den Geschäfts-Ablauf in einem Café an der Kirchstraße in Bad Muskau gestört, sodass die Polizei verständigt wurde. Der 36-Jährige verließ die Räumlichkeiten laut Polizei erst, nachdem eine Streife erschienen war und ihn vom Verlassen der Räumlichkeit überzeugte. Mit der Anzeige zu dem Hausfriedensbruch wird sich der Kriminaldienst nun befassen. (red/ckx)

Zeugensuche nach Auto-Beschädigungen

Krauschwitz/Weißwasser. Am Mittwoch haben gleich zwei Pkw-Fahrer nach Unfällen auf Parkplätzen unerlaubt den Unfallort verlassen. Laut Polizei hat ein 36-Jähriger seinen schwarzen Seat Leon gegen 6 Uhr auf dem Parkplatz an der Geschwister-Scholl-Straße in Krauschwitz abgestellt. Als er etwa 14 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, war die zuvor unversehrte rechte Seite des Pkw beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1 500 Euro.

In Weißwasser wurde ein VW an der Hanns-Eisler-Straße beschädigt. Am Mittwochabend stellte die 35-jährige Pkw-Besitzerin im hinteren linken Teil des Autos einen frischen Schaden fest, der nach Polizeiangaben etwa 2 000 Euro hoch war.

Die Polizei fragt nun: Wer hat die Unfälle beobachtet und kann Angaben zu den Verursachern machen? Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser unter der Telefonnummer 03576 2620 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (red/ckx)

zur Startseite