Fußball Unnötiges Remis nach Zwei-Tore-Führung Beim 2:2 gegen Landesligist Brieske/Senftenberg beweist Neuzugang Paul Kiontke seinen Torriecher.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Zum dritten Testspiel in der laufenden Vorbereitung folgte die BSG Stahl Riesa der Einladung zum Sportfest nach Prösen. Dort traf man auf Brieske Senftenberg, die in der brandenburgischen Landesliga spielen.

Beiden Teams merkte man schnell an, dass sie noch tief in Vorbereitung und im Training stecken. So waren sowohl Riesa als auch Senftenberg bemüht, ein schnelles Spiel aufzuziehen, doch die Laufwege und Abstimmungen passten noch nicht. Was schon ganz gut funktionierte war die Abseitsfalle der Riesaer Hintermannschaft, in die Senftenberg ein ums andere Mal hinein lief. Im Gegensatz zum eigenen Spielaufbau, wo sich im Mittelfeld zu große Lücken offenbarten. So sahen die 175 Zuschauer ein zähes Spiel ohne viele Torchancen.

In der 40. Minute bewies Stürmer Paul Kiontke auf Riesaer Seite dann aber seinen Torriecher. Aus einer der wenigen Strafraumszenen machte der neuverpflichtete Knipser sogleich ein Tor. Nach Zuspiel an der Strafraumgrenze setzte er sich gegen seinen zugeteilten Gegenspieler durch und vollendete mit einem straffen Schuss unhaltbar ins Tor. Ein krasser Torwartfehler unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff ermöglichte Stahl das 2:0. Nach einem Rückpass auf den Torwart rutschte dieser bei der Ballannahme aus. Ein Stahlspieler konnte so den Ball erobern und brauchte nur noch in die Mitte zu passen, wo Paul Kiontke ins leere Tor locker einschoss.

Die zweite Halbzeit verlief dann ziemlich ereignislos, die Partie verflachte zunehmend. Ab und an hatte Stahl mal eine Offensivaktion, die jedoch nicht konsequent zu Ende ausgespielt wurde. So blieb es bei wenigen Halbchancen.

Die Senftenberger wirkten nun etwas zielstrebiger und investierten mehr. Zu vielen Torchancen kamen aber auch sie nicht. Mit den Auswechslungen in der zweiten Halbzeit und der Hereinnahme der jungen Neuzugänge in die Abwehrformation ging bei Riesa dann die Sicherheit etwas verloren. Die Fehler im Spielaufbau häuften sich, und die Senftenberger nutzten dies mit einem Doppelschlag in den Schlussminuten aus. Erst wurde Martin Voigtländer im Strafraum frei angespielt und köpfte ein. Kurz darauf knallte erneut Voigtländer einen Schuss aus 25 Metern ins linke Toreck zum 2:2 Endstand.

Unterm Strich war es ein unnötiges Unentschieden aus Riesaer Sicht. Man merkte dem Spiel an, dass es gilt, viele Neuzugänge zu integrieren und ein passendes Spielsystem zu entwickeln. Spielerisch ist weiterhin noch Luft nach oben da, und die leichten Fehler, die zu einfachen Gegentoren führen, müssen abgestellt werden. (SR)

