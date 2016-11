Unnötige Schlappe für Pulsnitz Trotz des guten HSV-Auftritts in Radebeul geht auch diese Partie an der Elbe durch eigene Fehler mit 25:29 (11:11) verloren.

Dass John Eppendorfer dem HSV 1923 Pulsnitz wieder fehlte und noch für die kommenden Begegnungen geschont werden musste, war wohl ein entscheidender Faktor für diese erneute Niederlage. In einer insgesamt schwachen Verbandsliga-Partie fehlten der nötige Druck, Alternativen und Ideen von der rechten sowie die nötige Entlastung für die linke Seite. Trotzdem konnten die Pulsnitzer überzeugen und gingen nur durch ihre eigenen Fehler baden.

HSV-Trainer Michael Schwenke meinte nach dem Abpfiff: „Es war zu sehen, dass wir auf einem guten Weg sind. Das Team zeigte sich wieder stark verbessert und war sehr gut vorbereitet. Wir waren nahe am Erfolg dran. Bemerkenswert sind auch die Verbesserungen im Angriff, wo nur wenige Nuancen fehlen, um erfolgreich zu sein. Die klare Verbesserung zur Vorwoche lässt weiter hoffen. Natürlich hängt allen jetzt die Niederlagenserie an. Keiner ist richtig frei im Kopf. Durch unsere Verletzten sind die Alternativen zu klein. Die 29 Gegentore sind der offenen Abwehr in den Schlussminuten geschuldet.“

HSV-Youngster Ronny Kuban zeigte in Radebeul, dass er eine gute Alternative werden kann. Bei seinem Treffer und in einigen verheißungsvollen Aktionen bewies er sein Potenzial. Trotz der zahlreichen Fehler konnten die Pulsnitzer zweieinhalb Minuten vor Ultimo noch zum 26:24 aufschließen. Die schon konfus und platt wirkenden Gastgeber bauten jedoch ihren Vorsprung wieder aus. Insgesamt elf technische Fehler und 18 Fehlwürfe waren beim HSV weniger als zuletzt, aber immer noch zu viele, um zu gewinnen. Jetzt setzen Schwenke und sein Team auf das nächste Heimspiel gegen Zabeltitz. Dann soll die rote Laterne abgegeben werden.

Pulsnitz spielte mit: Kühne, Weißenfeld; L. Hommel, Liebschner, Gneuß (8/2), Mager (5), Schäfer (2), Lüttke (3), Kuban (1), Eppendorfer (n.e.), Schöne (3/1), Albrecht,

M. Scholze (1) und Schulze (2).

