Unnötige Niederlage für die Lausitzer Füchse In Bayreuth gewinnt die Mannschaft, die ihre Chancen besser nutzt. Das sind nicht die Gäste, die zudem Fehler machen.

v © thomas heide

Die Lausitzer Füchse haben am Freitagabend in Bayreuth mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) verloren und sollten jetzt am Sonntag gegen Bad Nauheim Punkten, um im direkten Rennen um die direkten-Play-off-Plätze zu bleiben. Die Niederlage war unnötig, weil die Füchse sichtbar das größere spielerische Potenzial hatten, aber vor beiden Toren in einigen Szenen versagten.

Diesmal verschliefen die Lausitzer Füchse, die sonst den Gegner von der ersten Sekunde an unter Druck setzen, die Startphase. Die Bayreuther kamen zum ersten Bully, den gewann der Bayreuther Busch gegen den Füchse-Topscorer Hayes. Den zurückgelegten Schuss nahm Kasten direkt. Torwart Franzreb machte bei dem Schuss keine glückliche Figur – die Füchse rannten jedenfalls von der ersten Minute an einem Rückstand hinterher. Die Füchse versuchten danach zwar, Druck zu machen, kamen aber kaum zu guten Chancen und taten sich im Offensivspiel generell schwer.

Besonders auffällig: Die lange Zeit in dieser Saison so überragende Sturmreihe mit Hayes, Swinnen und Svoboda, der nach seiner Aduktorenverletzung wieder zur Verfügung stand. Svoboda scheint (logischerweise) noch weit weg von seiner Topform, Swinnen tauchte unter und einzig Hayes fiel mit seinem hohen Spieltempo auf. Die Gefährlichkeit der ersten Saisonhälfte scheint aber etwas abhanden gekommen zu sein. So hatten die nächste große Chance trotz optischer Überlegenheit der Füchse wieder die Gastgeber, Geigenmüller scheiterte nach einem Fehler der Füchse im eigenen Drittel an Franzreb (15.). Danach kamen die Füchse zu einer Überzahl. Während die Paradereihe der Füchse schnell in die Powerplayformation gab, aber letztlich zu wenig schoss, machte es die „zweite“ Reihe (die in Bayreuth startete) besser. Götz spielte einen Zauberpass auf Palka, der allein vor dem Bayreuther Torwart aVosvrda auftauchte und die Scheibe irgendwie ins Tor bugsierte. Das Mitteldrittel begann nach überstandeneer Unterzahl mit einer Riesenchance für die Füchse. Die Scheibe lag nach einem Angriff frei vor dem leeren Tor, aber Svoboda konnte sich dann nicht gegen seinen Gegenspieler durchsetzten und vollenden. Die Füchse waren am Drücker, bis Bohac für die Füchse eine Spieldauerstrafe (Bandencheck mit Verletzungsfolge kassierte. Die finfminütige Unterzahl überstanden die Füchse, aber gerade als sie abgelaufen war, traf Busch mit einem Distanzschuss zum 2:1 (35.).

Das Schlussdrittel begannen die Füchse ausgesprochen aggressiv. Sie stürmten aber zu ungestüm nach vorn. Nach einem Fehler von Ostwald vergaben die Gastgeber noch die erste Chance, spielten dann aber einen Konter geschickt zum 3:1 aus (42.). Jetzt waren die Füchse erst recht gereizt. Fischer scheiterte aus einem Meter (Vosvroda machte alles dicht) und zweimal Parkkonen verfehlte knapp das Tor. Dann aber gelang Bruneteau nach schönem Querpass von Götz mit viel Abgeklärtheit der Anschlusstreffer. Der Verteidiger spielte den Torwart aus (46.). Der Druck der Füchse danach blieb unheimlich hoch, aber sie konten selbst eine doppelte Überzahl (für rund eine Minute) nicht, spielten da zu lange nur quer, bevor Bruneteau eine schlechte Schusschance auswählte. Trotzdem waren die Gäste dem Ausgleich mehrfach nahe , aber der Bayreuther Torwart Vosvrda hielt klasse. Das Tor fiel dann auf der anderen Seite. Der Bayreuther Neuzugang Kuchejda traf aus relativ spitzem Winkel ins Dreiangel. Danach rannten die Füchse zwar weiter an und hatten noch mehrere Chancen, aber es gelang kein Treffer mehr.

Statistik

Bayreuth Tigers – Lausitzer Füchse 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

1:0 Christopher Kasten 0:46 (Assist: Busch)

1:1 Dennis Palka 17:10 (Überzahl: Mücke, Götz)

2:1 Valentin Busch 14:42 (Kasten, Kuchejda)

3:1 Marcus Marsall 41:33 (Busch)

3:2 Nick Bruneteau 45:23 (Kubail, Götz)

4:2 David Kuchejda 53:28 (Bartosch, Mayer)

Bayreuth

Tor: Vosvrda

Verteidigung: Neher, Pavlu, Heider, Linden, Kasten, Potac, Mayer

Sturm: Marsall, Busch, Geigenmüller, Bartosch, Wohlberg, Kuhn, Busch, Kuchejda,, Stas, Fröhlich

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Geiseler, Bruneteau

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Svoboda, Hayes, Swinnen – Lüsch, Schmidt, Fischer – Brockelt, Kubail, Warttig

Schiedsrichter: Christian Oswald

Strafen: Bayreuth 10, Weißwasser 13 +20 Bohac

Zuschauer: 1 641

