Unnötige Niederlage Die Großröhrsdorfer mussten gegen Niederwiesa Federn lassen.

Schach, 1. Landesklasse. Wenn sich in den letzten Jahren Grün-Weiß Niederwiesa und der SC 1911 Großröhrsdorf gegenüberstanden, so gab es stets einen Kampf auf Augenhöhe mit knappen Resultaten. So war es auch diesmal in der dritten Runde der 1. Landesklasse – doch Niederwiesa hatte am Ende beim 4,5:3,5-Heimsieg die Nase vorn. Nach ausgeglichenen Partien endeten die Spiele an den Brettern zwei (Sauer), fünf (Pörner), sieben (Noack) und acht (Kaiser) alle remis. Dann schien sich das Blatt zugunsten des SC zu wenden, da es bei den Brettern drei, vier und sechs vorteilhafte Stellungen für die Gäste gab. Doch nur der Großröhrsdorfer Proschmann siegte souverän am dritten Brett. Plaettner (4. Brett) und Schneider (5. Brett) unterliefen Fehler. Plaettner verlor und Schneider spielte nur remis. Beim Stand von 3,5:3,5 musste sich Simon am SC-Spitzenbrett geschlagen geben. Großröhrsdorf ist mit 2:4 Punkten in die untere Tabellenhälfte abgerutscht. (asch)

