Unmut zur Lücke Auf der Dresdner Straße in Freital fehlt ein durchgehender Radweg. Der Vorwurf: Die Stadt blockiert eine Lösung.

Das Foto stammt zwar noch aus dem Frühjahr, aber seitdem hat sich an der Situation für Radfahrer auf der Dresdner Straße nichts verbessert. Das ärgert manche. © Archiv: Karl-Ludwig Oberthür

Kann auf der Dresdner Straße in Freital ein durchgängiger Radweg markiert werden oder nicht? Über diese Frage diskutieren Radfahrer, Stadtverwaltung und Stadtrat nun schon seit etwa zwei Jahren. Während im Ortsteil Hainsberg eine gestrichelte Linie Radler von Autofahrern trennt, fehlt solch eine Markierung in anderen Teilen von Freital komplett. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Radverkehr – Anfang 2014 gegründet, um unter anderem dies zu ändern – wirft dem Rathaus nun eine Blockadehaltung vor. „Egal, was man tut, es wird abgelehnt“, sagt AG-Sprecherin Sonja Schmidt. „Die Stadt hat zu jeder Lösung das passende Problem. In der Regel läuft es so: Wir bringen einen Vorschlag und 14 Tage später kommt die Absage.“ Der Frust hat sich in den vergangenen Monaten aufgebaut. Vom Freitaler Planungsbüro Maut & Selzer hatte die Stadt eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen und im Frühjahr vorgestellt. Das Ergebnis: Würde in Potschappel ein Radstreifen markiert, bliebe an einigen Stellen nicht mehr ausreichend Platz für die Autos. So würde die Fahrbahnbreite zwischen Steinstraße und Oberpesterwitzer Straße lediglich noch um die 3,30 Meter betragen – für zwei Spuren. Vorgeschrieben sind aber mindestens 4,50 Meter; auf einer Staatsstraße, wie die Dresdner Straße eine ist, eigentlich sogar eher 5,50 Meter. Ebenfalls zu eng würde es auf Höhe des Rathauses Potschappel und beim Restaurant Goldener Löwe. Problematisch sind auch die Kreuzungen.

Einen unterbrochenen Radstreifen habe das für die Staatsstraße zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) abgelehnt, so Schmidt. Auch der letzte Vorschlag, die Markierung lediglich einzelner Radler-Symbole auf dem Asphalt, habe die Behörde blockiert. „Andere Ideen haben wir nicht“, so Schmidt. Für die AG-Sprecherin scheint es so, als ob sich die Stadt hinter der Landesbehörde verstecke. Damals, als die Stadt auf der Dresdner Straße die Pflanzinseln bauen ließ, sei das Lasuv auch nicht gefragt worden. Diese Pflanzinseln auf und an der Straße verhindern aus Sicht der AG heute eine sichere Lösung für Radfahrer.

Ein Radweg auf der Dresdner Straße ist für die Ehrenamtler deshalb so wichtig, weil diese für sie die einzige mögliche alltagstaugliche und ganzjährig nutzbare Route durch Freital ist. Mit diesem Angebot könne man Freital wesentlich radverkehrsfreundlicher machen. Das sei aus ökologischen und auch wirtschaftlichen Gründen wichtig. Radler würden vor allem den lokalen Einzelhandel stärken, so Schmidt.

Dass in Freital in Sachen Radverkehr Nachholbedarf besteht, ist spätestens seit Anfang 2015 bekannt. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hatte Radfahrer aufgefordert, ihre Heimatstädte zu bewerten. Von 292 teilnehmenden Gemeinden unter 50 000 Einwohnern hatte Freital mit einer Durchschnittsnote von 4,54 nur den 287. Platz belegt. Die Ehrenamtler von der AG befürchten, dass die Stadt gar nicht an einer Lösung für die Dresdner Straße interessiert ist. Man wolle die Radfahrer auf den Weißeritzradweg oder auf die Umgehungsstraße abdrängen. Der Weißeritzradweg sei aber eher für Touristen gedacht und nicht alltagstauglich und der Radweg an der Umgehungsstraße habe Lücken, sagt Schmidt.

Zurzeit überarbeitet die Stadt das Radverkehrskonzept. Voraussichtlich zum Jahresende soll es fertig sein. Die AG, die bei der Erstellung des Konzeptes beteiligt wurde, sieht die Gefahr, dass die Dresdner Straße dabei überhaupt keine Rolle mehr spielt. „Aber ohne eine Lösung für die Dresdner Straße brauchen wir kein Konzept“, sagt Schmidt. Ob das tatsächlich stimmt, will die Stadt noch nicht sagen. Eine öffentliche Darstellung von Zwischenergebnissen sei nicht vorgesehen, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Man werde das Konzept zuerst im Stadtrat vorstellen. „Das neue Radverkehrskonzept macht eine Bestandsaufnahme des aktuellen Netzes und bestehender Planungen zur Erweiterung oder Ergänzung des Netzes“, sagt Weigel. Unfallschwerpunkte mit Radfahrern werden dort untersucht und eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Mit dem Radkonzept sollen die Stadträte außerdem Handlungsvorschläge bekommen, die kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden können. Ein Teil des Weißeritzradwegs und der Carl-Thieme-Straße/Hüttenstraße sei schon fertig analysiert. Weigel verweist zudem auf die bereits vorgestellte Studie zur Dresdner Straße.

Es ist also eher unwahrscheinlich, dass sich an der Einschätzung der Stadt zur Markierung eines Radweges bis Jahresende noch etwas ändert. Die AG Radverkehr appelliert deshalb an die Stadträte, sich für eine Lösung einzusetzen. Vor der Kommunalwahl 2014 hätten viele Politiker ihre Unterstützung zugesichert, sagt Schmidt. Davon sei nun nicht mehr viel zu spüren. „Die Stadträte haben wenig Interesse.“ In der Fragestunde der Stadtratssitzung am Donnerstag wollen Schmidt und ihre Mitstreiter noch einmal auf ihr Anliegen aufmerksam machen. „Wir wollen aufrütteln.“

