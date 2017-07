Unmut über Waldbühnen-Besucher Teile von Jonsdorf sind zu den Vorstellungen wild zugeparkt. Da helfen auch Strafzettel nicht.

Teile von Jonsdorf sind während der Theatervorstellungen auf der Waldbühne wild zugeparkt. © Norbert Millauer

Jonsdorf. Des einen Freud, des anderen Leid: In Jonsdorf gibt es derzeit großen Unmut über die Besucher des Sommertheaters auf der Waldbühne. Viele Besucher des aktuellen Stücks „Der König der Schmuggler“ würden ihre Fahrzeuge lieber auf Fußwegen und in Nebenstraßen abstellen, als ein paar Schritte mehr zur Waldbühne zu laufen, beschwerten sich Gemeinderäte in der jüngsten Ratssitzung. Vor allem entlang der Großschönauer Straße am großen Parkplatz würden viele Autofahrer ihre Fahrzeuge auf Fußwege und Wiesen stellen, hieß es im Gemeinderat. Als Folge davon müssen Fußgänger oder Familien mit Kindern oder Kinderwagen auf der Straße laufen und behindern somit den Verkehr.

Im Olbersdorfer Ordnungsamt, das im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft für Jonsdorf zuständig ist, kennt man das Problem. „Das gibt es alle Jahre wieder“, sagt Ordnungsamtsleiter Ralph Bürger. Darum sei das Ordnungsamt im Sommer auch an jedem Wochenende im Einsatz – neben der Umgebung an der Waldbühne auch rund um den Olbersdorfer See, wo es ebenfalls viele Falschparker gibt.

Eine Änderung im Parkverhalten der Leute sei aber nicht festzustellen, so Bürger. Am Beispiel der Waldbühne erklärt er, dass seine Mitarbeiterinnen vor allem Strafzettel an Autos aus der Region heften. „Die meisten sollten eigentlich wissen, wo es in Jonsdorf Parkplätze gibt. Oder sie sollten wenigstens dem Parkleitsystem folgen“, so Bürger. So stehen unter anderem an der Kirche, am Gemeindeamt sowie am Ortsausgang aus Richtung Großschönau Parkplätze bereit. „Die Leute müssen nur etwas weiter zur Waldbühne laufen. Doch das wollen viele nicht. Lieber pokern sie, nicht erwischt zu werden“, so Bürger. Er macht aber noch auf ein weiteres Problem aufmerksam: „Vor allem die Nebenstraßen sind oft Zufahrten für Rettungsdienste – und als solche freizuhalten.“ (SZ/se)

zur Startseite