Unmut am Baumarkt Obi-Mitarbeiter werden bis zu 300 Euro unter Tariflohn bezahlt. Deswegen wurde am Dienstag in Bannewitz gestreikt. Und nicht nur dort.

Obi-Mitarbeiter aus Dresden und Umgebung streikten am Dienstagmorgen vor der Filiale in Bannewitz. © Andreas Weihs

Laute Musik wummert aus den Boxen, vereinzelt sind Trillerpfeifen zu hören, die Menschen tragen gelbe Warnwesten, auf Plakaten sind deutlich die Forderungen nach mehr Lohn zu lesen – keine Frage, hier wird gestreikt. Etwa 30 Obi-Mitarbeiter aus Dresden und Umgebung haben sich am frühen Dienstagmorgen vor der Bannewitzer Filiale der Baumarkt-Kette versammelt, um ihrem Unmut Luft zu machen. „Die Mitarbeiter bekommen bis zu 300 Euro weniger als im Tarifvertrag des Einzelhandels“, sagt Sonja Zimmer, Gewerkschaftssekretärin von Verdi. „Für einen Branchenführer wie Obi gibt es keinen Grund, so etwas zu tun.“

Wie Zimmer betont, sind die Obi-Mitarbeiter den 19. Tag in Folge im Streik. Die Kundgebungen finden jeden Tag an anderen Filialen in Dresden und Umgebung statt. Rund 100 Obi-Angestellte machten jeweils bislang mit. Auch in Bannewitz wurde mit einer ähnlichen Beteiligung im Laufe des Tages gerechnet. An den Baumarkt, direkt neben der Bundesstraße B 170 gelegen, sei man an diesem Tag zum ersten Mal gekommen, weil es hier noch keinen Betriebsrat gebe, so Zimmer. „Wir wollen die Kollegen ansprechen und abholen.“

An dem Arbeitsaufstand beteiligt sich an diesem Tag jedoch keiner der Bannewitzer Obi-Mitarbeiter. Die meisten Streikenden kommen nach Verdi-Angaben aus den Verdi-Filialen in Radebeul, Pirna und aus Dresden-Weißig. Sie fordern, dass Obi künftig nach Tarif zahlt.

Der Verdi-Streik ist aber nicht nur gegen Obi gerichtet, sondern auch gegen andere Einzelhändler. Deswegen sind am Dienstag auch Mitarbeiter von Ikea aus Dresden und vom Kaufland Nickern in Bannewitz. Die Tarifverträge für den Einzel- und Versandhandel wurden am 31. Mai dieses Jahres gekündigt. Die Gewerkschaft fordert nun eine Anhebung der Löhne um sechs Prozent zum 1. Juni 2017, eine 50 Euro Vorweganhebung in den beiden unteren Gehalts- und Lohngruppen sowie einhundert Euro höhere Ausbildungsvergütungen. Damit auch die Obi-Mitarbeiter etwas davon haben, sollen die Tarifverträge künftig für alle gelten und für zwölf Monate abgeschlossen werden.

Am 2. August steht die nächste Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebervertretern an. „Ich habe ein positives Gefühl, dass sich etwas bewegt.“ Am Mittwoch soll der Streik auch vor dem Obi-Markt in Bannewitz fortgesetzt werden. Auf eine Presseanfrage der Sächsischen Zeitung reagierte Obi bis Dienstagabend nicht.

