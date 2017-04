Billard Unlösbare Aufgaben? Die beiden Mannschaften der Poolstars treffen auf bisher ungeschlagene Gegner. Der Heimvorteil könnte aber helfen.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Den beiden Poolstars-Teams stehen am Wochenende scheinbar unlösbare Aufgaben bevor. Sowohl in der Oberliga als auch in der Landesliga Ost kommen bisher ungeschlagene Truppen nach Döbeln.

So empfängt die erste Mannschaft der Billarder des ESV Lok Döbeln (6./10) am Sonntag um 11 Uhr den verlustpunktfreien Spitzenreiter der höchsten sächsischen Spielklasse. Der 1. PSC Dresden (1./30) wird mit ziemlicher Sicherheit in die Regionalliga aufsteigen. Zu stark und spielerisch überlegen sind die Elbflorenzer. Für die Crew von Teamkapitän André Dittmann geht es nur um Schadensbegrenzung. Jeder Spielgewinn gleicht einer Überraschung. Einziges Trostpflaster ist der Heimvorteil der Mittelsachsen. Doch auch der wird kaum etwas an der Favoritenrolle ändern.

Bereits am Sonnabend ebenfalls um 11 Uhr kommt die dritte Mannschaft des 1. PSC Dresden (2./17) an die Mulde. Gastgeber ist die zweite Vertretung der Döbelner Poolstars (4./6). Kapitän Matthias Glauer hat erhebliche Personalprobleme. Trotzdem schlugen sich die Reservisten meist gut und das gerade gegen Spitzenteams. Zählbares kam zwar nie heraus, aber vielleicht platzt ja dieses Mal der Knoten. Die Gäste werden jedoch keine Geschenke machen, da sie noch aufsteigen können. Dafür dürfen sie sich allerdings keine Patzer erlauben. (DA/rsa)

