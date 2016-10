Unkrautinsel am Moritzburger Platz Seit sechs Jahren will die Stadt den Kreisverkehr neu gestalten. Ideen dafür gibt es – zu sehen ist bisher nichts.

Wann wird am Kreisel gebaut werden? © Symbolfoto/dpa

Umliegenden Händlern und Anwohnern ist er ein Dorn im Auge – der grasüberwucherte Hügel in der Mitte des Kreisverkehrs am Moritzburger Platz. Stadtrat Oliver Morof (ULM) bezeichnet ihn sogar als Hügelgrab. „Ich kann mich an keinen Kreisverkehr erinnern, der sich so wenig in die gewachsene Platzgestaltung einfügt, wie dieser.“ Der Inhaber der Moritzapotheke in Meißen-Cölln hat den Kreisel jeden Tag vor Augen, ebenso wie alle Autofahrer, die von Coswig kommend in die Stadt fahren. Deshalb möchten er und seine Händlerkollegen dringend etwas am Erscheinungsbild ändern. Sie seien bereit, sich mit Ideen und auch finanziell einzubringen, so Morof. Er bezieht sich vor allem auf ein Denkmal zu Ehren der Freiwilligen Feuerwehr Meißen, das in der Diskussion ist. Dem bereits 2015 gestellten Antrag der Linken für ein solches Denkmal sind jedoch bisher keine sichtbaren Taten gefolgt. Zwar wurde die Verwaltung im vergangenen Jahr damit beauftragt, Entwürfe einzuholen.

Allerdings ist zu diesen laut Stadtsprecher Philipp Maurer bisher im Stadtrat noch keine Entscheidung gefallen. Anfang September sprach Ordnungsamtsleiter Marcus Renner vor den versammelten Stadträten von einer Flamme, die hier als Skulptur entstehen solle. Auf Nachfrage bei der Stadt Meißen hieß es von Stadtsprecher Philipp Maurer, es gäbe gegenwärtig keine konkreten Pläne, die 300 Quadratmeter große Fläche neu zu gestalten. Die derzeitige Bepflanzung sei im Juni 2010 durch den Stadtrat einstimmig beschlossen worden. Ein weiterer Grund für die gräserlastige, von Unkraut überwucherte Bepflanzung, sei die Lage inmitten eines Kreisverkehrs. Dadurch könne die Fläche nur schwer gepflegt werden.

Morof stören nicht nur die unansehnlichen Gräser: „Diese einfache Anhäufung von Erde wirkt wie ein Fremdkörper und beeinträchtigt die Optik des Platzes“, sagt er. Der Kreisverkehr sei seiner Meinung nach zu hoch geraten. Der Hügel müsse abgetragen und eine Stele oder Ähnliches errichtet werden. Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) bezifferte die Kosten für die Flamme mit 30 000 bis 60 000 Euro – Geld, das die Stadt bisher nicht hat. (SZ)

zur Startseite