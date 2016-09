Aus dem Gerichtssaal Unkonzentriert ins Stauende gerast Bei einem Auffahrunfall auf der A 14 bei Leisnig stirbt eine Frau. Der Lasterfahrer muss sich aber nicht nur wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Das Döbelner Amtsgericht. © André Braun/Archiv

Der große, muskulöse 48-Jährige hat sich zum ersten Mal strafbar gemacht. Vorgeworfen wird ihm vorm Amtsgericht Döbeln fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung in elf Fällen.

Am 22. Dezember 2015 gegen 23.10 Uhr fuhr der Angeklagte mit einem Sattelschlepper auf der Autobahn 14 in Richtung Dresden. Zwischen Mutzschen und Leisnig musste er am Kilometer 36,4 staubedingt anhalten. Allerdings war er unaufmerksam und konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Er kollidierte mit einem Citroen Berlingo. Der stieß gegen die Mittelleitplanke. Auch der Sattelschlepper des Angeklagten kollidierte mit der Planke und dann mit zwei weiteren Fahrzeugen, die wiederum mit zwei Fahrzeugen zusammenstießen.

Bei dem Unfall erlitt die Insassin eines Opel Astra so schwere Hirnverletzungen, dass sie drei Tage später in der Uniklinik Leipzig starb. Elf weitere Unfallbeteiligte erlitten Verletzungen wie Thoraxprellungen, Halswirbel-Schleudertraumata, Prellungen, Abschürfungen und Schmerzen. Die meisten Verletzten konnten einen Tag nach dem Unfall die Kliniken wieder verlassen. Die schwer am Hirn verletzte Frau hatte keine weiteren Verletzungen an inneren Organen oder Armen und Beinen. Sie hinterließ einen Lebensgefährten und einen kleinen Sohn.

Zur Tatzeit lag am Kilometer 36,2 eine große Lkw-Plane auf der Autobahn. Polizisten waren gerufen worden, um die Plane von der Fahrbahn zu räumen. Sie fuhren mit einem Einsatzfahrzeug und eingeschaltetem Blaulicht zum Einsatzort. Dort schalteten sie an ihrem Fahrzeug die Schrift: „Stop Polizei“ ein. Die Beamten räumten die Lkw-Plane von der Autobahn. In dem Moment, als sie die Plane in den Graben werfen wollten, krachte der Sattelschlepper in das Stauende.

„Ich habe etwas gesucht“, erklärt der Beschuldigte zum Unfallhergang. „Wahrscheinlich etwas zu trinken. Ich habe mich umgedreht. Als ich wieder nach vorn sah, sah ich, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge stark bremsten.“ Zum rechtzeitigen Anhalten kam er nicht mehr.

Zeugen sagen in der Verhandlung einheitlich aus, dass das Polizeifahrzeug und auch die Rückleuchten der vorausfahrenden Fahrzeuge zu sehen gewesen waren und dass sich der Verkehr auf beiden Fahrspuren staute. Alle hatten es krachen gehört und gleichzeitig einen Stoß an den Fahrzeugen verspürt.

Richter Janko Ehrlich verurteilt den Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in elf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Außerdem darf der Beschuldigte für zwei Monate kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen. Als Bewährungsauflage muss er 1 500 Euro an den Weißen Ring, Außenstelle Döbeln, zahlen und jeden Wohnortwechsel für die Zeit der Bewährung dem Gericht mitteilen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

