Unkonventionell an die Spitze

Zum sechsten Mal in Folge sind die Formationstänzer der Tanzschule Richter in diesem Sommer Deutscher Meister geworden. „Die Choreografien unserer Trainerin sind gewagt und relativ unkonventionell. Damit fällt man auf“, sagen die Tänzer. Foto: Egbert Kamprath

Sie haben sich mit Umarmung begrüßt. Jetzt treten die Paare der Standardformation in Trainingskleidung aufs Parkett. Der Saal der Tanzschule Richter an der Poisentalstraße füllt sich schnell. Er ist um ein Vielfaches kleiner als die Tanzfläche im Mannheimer Kongresszentrum „Rosengarten“, wo das Team im Sommer den Deutschen Meistertitel gewonnen hat. Doch genau hier erarbeiten die Tänzerinnen und Tänzer mit ihrer Choreografin und Trainerin Diana Walther ihre Erfolge.

Zum sechsten Mal in Folge hat das Standardformationsteam den Siegerpokal von den Deutschen Meisterschaften des Deutschen Amateur Turnier Amtes (DAT) mitgebracht. Seit Langem sind die Formationen der Freitaler Tanzschule stark. Im Foyer sind Teamfotos aus den 1970ern zu sehen. Bis zur Wende trat die Tanzschule mit Standard- und Lateinformationen im Showtanz an. „Meine Eltern Heinz und Helga Richter haben diese Arbeit aufgebaut. Turniere gab es dafür in der DDR noch nicht“, sagt Tanzschulchef Lutz Richter, der damals auch Formationstänzer war.

Im Jahr 2003 dann richtete die Freitaler Tanzschule sogar die Deutschen Meisterschaften in der Wilsdruffer Saubachtalhalle aus. „Wir traten mit drei Formationen an und holten zwei Titel“, blickt Richter zurück. Inzwischen habe es viele Umbesetzungen gegeben. Das Formationsteam sei wie ein lebender Organismus. „Schüler, Auszubildende und Studenten gehören dazu. Manche gehen vorübergehend oder ganz weg, andere kommen hinzu.“ Junge Mütter kämen nach der Babyzeit oft wieder. Trainerin Diana Walther hat selbst drei Kinder und ist noch für weitere Bereiche in der Tanzschule verantwortlich.

Manuela Dittrich ist schon seit 2001 in der Formation. Die Radiologieassistentin hat inzwischen eine dreijährige Tochter. „Mir gefällt, dass wir jedes Jahr etwas Neues einstudieren. Die anderen Formationen führen auch mal ‚Aufgewärmtes‘ auf. Außerdem tanzen sie nur zu klassischer Standardmusik. Unsere Musik ist ganz anders“, sagt die 33-Jährige. Dann verrät sie: „Unser Erfolgsgeheimnis ist unsere Choreografin.“ In der neuen Saison gehe es thematisch nach Argentinien, kündigt Diana Walther an. Dann ruft sie die Tänzerinnen aufs Parkett. Ohne Musik studiert sie separat mit ihnen eine Schrittfolge ein.

„Die Choreografien unserer Trainerin sind gewagt und relativ unkonventionell. Damit fällt man auf“, sagt Formationskapitän Peter Pfitzenreiter. Zum Thema „Tag und Nacht“ tanzte das Team in diesem Jahr nach klassischer Musik und Elektropop. „Ich versuche, auf neuen Wegen zu den geforderten fünf Standardtänzen zu kommen“, erklärt Diana Walther weiter. Die Musik sei nicht zwingend rhythmisch. „Die Tänzer müssen sich hineinhören und -fühlen. Ich möchte, dass das Team trotz hoher Präzision Emotionen rüberbringt. Zugleich muss die Formation harmonisch und synchron sein“, sagt die 37-Jährige.

Pfitzenreiter, Mathe-Gymnasiallehrer und ab Mittwoch Freitals neuer Finanzbürgermeister, verrät schmunzelnd: „In den Bildern der Choreografie stecken geometrische Figuren. Manchmal gebe ich den Schülern hier eine Extraportion Mathe gratis.“ Die Altersspanne des Teams reicht von 16 bis zu über 30 Jahren. „Jedes Jahr versuchen wir, Nachwuchstänzer zu integrieren. Damit wollen wir die Erfolge der nächsten Jahre sichern. Sie kommen am Saisonende noch nicht zum Einsatz, entwickeln sich aber enorm. Andere Formationen planen nur von Jahr zu Jahr“, sagt Diana Walther. „Die Jüngeren lernen von den Älteren. Sie bereichern das Team aber auch mit ihrer Frische.“

Nach dem wöchentlichen Training am Sonnabend proben die Paare sonntags zusätzlich ohne die Trainerin, auch nach langen Turnieren am Vorabend und mit Blasen an den Füßen. „Wir treffen uns gleich zum Frühstück und arbeiten dann hart“, sagt Pfitzenreiter. Auch wenn es körperlich anstrengend sei, schöpfe er dabei neue Energie. „In meinem Beruf zählt das Rationale. Hier sind wir auch mit unserer Kreativität gefragt.“ Die Choreografie entwickelt sich im Laufe der Saison noch weiter. Zum Neujahrsball der Tanzschule im Januar feiert das Team Premiere, auch die Formation von 2016 ist noch einmal zu sehen.

Nur acht Paare treten letztlich auf Bundesebene an. Schon im Herbst-Trainingslager findet die erste Vorauswahl statt. „Paare, die ausscheiden, erhalten nächstes Jahr eine neue Chance. Außerdem fahren sie zur Deutschen Meisterschaft mit, um das Team anzuspornen“, sagt Diana Walther. Konkurrenz sei aber auch gewollt, um ans Ziel zu kommen.

„Zugleich ist der gute Zusammenhalt entscheidend“, betont Tanzschulchef Lutz Richter. Viele Tänzer seien auch als Einzelpaare erfolgreich. So haben einige bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften ebenfalls Titel geholt.

Neujahrsball im Stadtkulturhaus Freital am 20. Januar, Karten über 0351/6491096 oder www.tanzschulerichter.de

