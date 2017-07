Unkomplizierter Wechsel Christopher Wiesner hat in der Vorsaison noch Kreisliga gespielt. Doch auch eine Etage höher kommt er gut zurecht.

Christopher Wiesner (rechts) hat für den SV Ostrau in der abgelaufenen Saison 13 Treffer erzielt und zehn Torvorlagen geliefert. © Jörg Schreiber

Nach seinem Wechsel von Kreisligist SV Medizin Hochweitzschen vor einem Jahr hat Christopher Wiesner auch in der Kreisoberliga schnell Fuß gefasst. Für den SV Ostrau hat der 27-Jährige in der abgelaufenen Saison in 25 Spielen 13 Tore selbst erzielt und dazu noch zehn Vorlagen für seine Mitspieler gegeben. Damit hat er wesentlichen Anteil am guten Abschneiden des Aufsteigers und ist deshalb beim Fußball-Spezial der 20. DA-Sportlerwahl auf die Kandidatenliste gesetzt worden. (DA/fk)

