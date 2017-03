Unklare Zukunft bei Borrmann-Bäckerei Der Laden in der Weberstraße ist jetzt eine Baustelle. Hier soll wieder ein Geschäft eröffnen, aber wohl kein Bäcker mehr.

Gut zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod von Bäckermeister Arndt Borrmann wird dessen Backstube und Laden in der Weberstraße 16 derzeit umgebaut. „Es soll auf jeden Fall wieder ein Geschäft eröffnen, aber wann und welches, steht meines Wissens noch nicht fest“, sagt Angelika Borrmann, die Witwe des Bäckermeisters. Sie hat das Gebäude an einen Verwandten aus Sohland verkauft, wohnt aber weiter im Haus.

Auch für die teilweise historische Einrichtung der Backstube hat sie Abnehmer gefunden. Es ist also nichts auf dem Schrott gelandet, sondern alles wird weiter genutzt. Jetzt ist der Verwandte dabei, den Laden von Grund auf zu sanieren und unter anderem eine neue Heizung einzubauen. Auch im Rest des Hauses laufen Bauarbeiten. „Es ist noch viel zu machen“, sagt Angelika Borrmann. Deshalb habe der neue Eigentümer noch nicht begonnen, nach einem Mieter zu suchen. Dass aber wieder ein Bäcker einzieht, glaubt sie eher nicht.

Die Bäckerei war ein Traditionsunternehmen. Der Großvater von Arndt Borrmann verdiente sich sein Startkapital als Bäcker- und Konditormeister in Amerika. Als er genug Geld zusammenhatte, ging er nach Europa zurück, kaufte das Haus Weberstraße 16 und richtete 1906 im Keller eine Backstube ein. Jahre später zog diese in den Anbau hinter dem Haus. Arndt Borrmann betrieb sie in dritter Generation – bis zu seinem Tod im Januar 2015.

