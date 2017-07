Unklare Verkehrssituation Seit 2015 stand hinter dem ehemaligen Bahnübergang an der B 96 bei Kleinholscha das Verkehrsschild Überholverbot. Nun ist es weg.

Die B 96 hinter dem Abzweig Kleinholscha in Richtung Bautzen: Hier soll demnächst nur noch eine Sperrlinie gelten. © Steffen Unger

Das Überholverbotsschild an der B 96 kurz nach dem ehemaligen Bahnübergang bei Kleinholscha ist weg. Der leere Stab bleibt am Straßenrand zurück. Wurde es gestohlen? Oder gilt diese Regelung nicht mehr? Schließlich wurde es erst vor zwei Jahren dort aufgestellt. Grund waren mehrere Unfälle, die im September 2015 an der Stelle passierten. Die Bundesstraße 96 ist kurz vor dem Abzweig Neschwitz noch nicht saniert. Am Ende des bereits fertigen Abschnitts macht die Straße einen Knick. Um die Stelle zu entschärfen, wurde unter anderem das Überholverbotsschild in Richtung Bautzen aufgestellt.

Kein Schild bei Sperrlinie nötig

Das Straßenverkehrsamt des Landkreises hat das Schild entfernen lassen, sagt Sabine Rötschke von der Pressestelle des Landratsamtes. Von Zeit zu Zeit werden an Verkehrsabschnitten Kontrollen vorgenommen, ob die derzeitigen Lösungen auch noch den heutigen Erfordernissen entsprechen. An dieser Stelle wurde in den vergangenen Jahren klar, dass es viele Kraftfahrer gab, die das Überholverbot ignorierten. Doch dafür gab es einen Grund. Denn die Mittellinie ist an dieser Stelle nicht durchgezogen. Nur in der Gegenrichtung nach Königswartha ist die Sperrline zu sehen. Was wiederum eindeutig auf ein Überholverbot vor dem ehemaligen Bahnübergang hinweist. Dies sollte nun genauso in der Gegenrichtung passieren. Doch offenbar war der über das Landratsamt ausgelöste Auftrag nicht ausreichend erfüllt worden. Wie auch auf dem SZ-Foto erkennbar ist, wurde die gestrichelte Linie wohl abgefräst, verschwunden ist sie dennoch nicht. So ist ein Überholverbot nicht erkennbar. Nachdem das Landratsamt die Fotos gesehen hat, gab es noch einmal eine Abstimmung mit dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr. In den nächsten Tagen soll nun die Verkehrssituation eindeutig gekennzeichnet werden.

