Universität interessiert sich für Geistesblitz Das vollautomatische Gewächshaus von Florian Winkler ist für den Green Tec Award nominiert – und macht auch Fachleute neugierig.

Florian Winkler aus dem Großenhainer Ortsteil Rostig im Sommer bei seiner damals fast täglichen Arbeit. Der 18-jährige Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums hat einen Mikrochip zur Pflanzenkontrolle entwickelt und damit einen Bundespreis gewonnen. Nun ist sein Gewächshaus noch für den Green Tec Award 2018 im Rennen. © Klaus-Dieter Brühl

Großenhain. Es ist noch alles drin. Das Projekt des Großenhainer Schülers, welches bereits im vergangenen Jahr mit einem Bundespreis ausgezeichnet wurde, ist noch im Rennen. Florian Winkler, welcher sich momentan am Werner-von-Siemens-Gymnasium auf seine Abiturprüfungen vorbereitet, zählt zu den Top-Zehn-Nominierten im Wettbewerb um den Green Tec-Award 2018, Bereich „Galileo Wissenspreis“. Bis zum Montagabend konnte online über die einzelnen Vorhaben abgestimmt werden. Im nächsten Schritt werde nun die Auswertung der Stimmen vorgenommen, um aus dem Gewinner der Online-Abstimmung und den zwei Siegern des Jury-Votings letztlich die drei Finalisten zu ermitteln. Am 16. Januar würden diese dann öffentlich bekannt gegeben.

Die Green Tec Awards werden seit nunmehr neun Jahren in Berlin vergeben und haben sich zu einem der wichtigsten Umweltpreise weltweit entwickelt. Sie richten sich an alle Initiativen, Privatpersonen, Start-ups, mittelständische oder große Unternehmen, die sich für einen Green Lifestyle engagieren. Gemeinsam mit über 120 Partnern bieten sie großen und kleinen Unternehmen, Verbänden, Sportlern, Schauspielern und allen Aktiven die internationale Bühne zur Präsentation der besten Projekte für Umweltschutz. Am 13. Mai werden die Awards als Auftaktveranstaltung der Weltleitmesse für Umwelttechnologien IFAT in München verliehen.

Eine Bewerbung, die Florian Winkler gewissermaßen als angenehmen Nebeneffekt des Bundespreises ereilt hat. Denn zur Erinnerung: Der damals erst 17 Jahre alte Schüler konnte mit seiner Idee eines Mikrochips zur Pflanzenkontrolle bereits im Frühsommer 2017 die Jury des Nachwuchswettbewerbs „Invent a Chip“ überzeugen. Mit seinem Projekt „LeafySan“ setzte er sich in dem gemeinsamen Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Technologieverbandes VDE in einem Feld von rund 2 150 bundesweiten Mitstreitern durch. Damit als einziger ostdeutscher Schüler im Rennen, konnte Florian Winkler am Ende tatsächlich punkten. Ende Oktober gewann er mit seinem in mühevoller Kleinarbeit entwickelten und selbst gebauten Gewächshaus in München den mit 2 000 Euro dotierten Sonderpreis. „Das Gewächshaus besteht aus einer Aluminium-Wanne, in der sich die Erde, die Bewässerung, die Belüftung sowie der Feuchte-Sensor befinden. Außerdem ein Plexiglasdach, an das eine Belüftungsklappe, ein CO2-Sensor und die LED-Beleuchtung montiert sind“, erklärt Florian Winkler. Wie der Abiturient betont, sei es komplett fertig und könne ohne Fremdeinwirkung vollautomatisch Pflanzen gedeihen lassen und optimale Standortbedingungen schaffen.

Ein ambitioniertes Projekt, auf welches nun auch hiesige Fachleute aufmerksam geworden sind. Diplomingenieur Robert Richter – selbst gebürtiger Großenhainer – würde in seiner Eigenschaft als Gruppenleiter Forschung und Labore in der Technischen Universität Dresden gern das Vorhaben unterstützen. „Herrn Winklers Ansatz ist hinsichtlich der Optimierung zukünftiger begrenzter Ressourcen und Lebensräume sehr wichtig“, sagt Robert Richter.

Junge Menschen, die ein verstärktes Interesse für Mathematik, Elektronik und Programmierung mitbringen, würden dringend gebraucht. Menschen, wie Florian Winkler, die um die Ecke und in die Zukunft denken. Insofern würde Robert Richter den ehrgeizigen Tüftler gern in die Technische Universität einladen. In seinem Fachbereich beschäftige man sich beispielsweise mit dem Verkehr der Zukunft. „Ich freue mich darauf, Herrn Winkler kennenzulernen! Und würde gern, auch gemeinsam mit Großenhainer Unternehmern, eine Unterstützung für ihn anbahnen“, so Robert Richter.

zur Startseite