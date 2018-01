Union will antisemitische Zuwanderer ausweisen

„Wer zu antisemitischem Hass aufruft und jüdisches Leben in Deutschland ablehnt, kann keinen Platz in unserem Land haben.“ Das ist prinzipiell richtig. Wer aber Mädchen und Frauen vergewaltigt, Menschen von Bahnsteigen stößt, mit dem Messer ermordet, in der Öffentlichkeit angrapscht, anspuckt, beleidigt, etc. - derjenige aber darf hier bleiben und wird voll versorgt. Das zeigt den Rassismus der CDU/CSU.