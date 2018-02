Union und SPD wollen eine neue Große Koalition

Bundesfamilienministerin Katarina Barley blickt nach der Einigung mit der Union auf einen Koalitionsvertrag dem SPD-Mitgliederentscheid optimistisch entgegen. „Das ist ein Vertrag, mit dem wir sehr zuversichtlich vor unsere Mitglieder treten können“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Es seien sehr viel sozialdemokratische Kerninhalte in der Einigung, etwa bei Rente, Pflege und Arbeitsmarkt. Entscheidend sei, dass man sich in den Grundsatzfragen auf den Weg mache. „Niemand hat erwartet, dass von heute auf morgen die Bürgerversicherung kommt.“

„#NoGroko bedeutet nicht nur die Ablehnung eines Koalitionsvertrags (über den plötzlich niemand mehr spricht). #NoGroko bedeutet auch die Absage an den politischen Stil, der heute aufgeführt wird. #SPDerneuern #fassungslos“ (Juso-Chef Kevin Kühnert am Mittwoch auf Twitter. Zuvor hatten sich SPD und Union auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, und es war bekannt geworden, dass SPD-Chef Martin Schulz Außenminister werden will und der Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles gehen soll.)

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch wirft Union und SPD einen durchweg schwachen Koalitionsvertrag vor. „Die Wahlverlierer präsentieren sich heute wie die großen Gewinner mit einem Vertrag des kleinsten gemeinsamen Nenners“, sagte Bartsch am Mittwoch in Berlin. „Das Personalgeschacher überlagert dazu die Inhalte.“ Hätte die SPD bei den Inhalten so engagiert verhandelt wie bei den Posten, wäre es ein besserer Vertrag.

Die AfD hat den Christdemokraten angesichts der Koalitionsvereinbarungen mit der SPD ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Aus Angst vor dem Mitgliederentscheid der SPD habe sich die CDU ideologisch entleert, sagte AfD-Parteichef Alexander Gauland am Mittwoch in Berlin. Gauland warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, wichtige Ressorts wie das Arbeits-, das Finanz- und das Außenministerium leichtfertig an die SPD abgegeben zu haben. „Damit Merkel ohne Inhalt an der Spitze bleibt und die Sozialdemokraten dem zustimmen, hat man im Grunde genommen die CDU als Partei aufgegeben.“

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hält die inhaltlichen Vereinbarungen von Union und SPD für wichtiger als die Ressortzuteilung. „Wenn wir das alles genau abmessen, dann kommen Sie nie zu einem Ergebnis“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch nach dem Verhandlungsmarathon in Berlin. „Es war ein beinhartes Ringen, und am Ende ist es ein Geben und Nehmen.“

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat sich mit der geplanten Ressortaufteilung einer neuen großen Koalition zufrieden gezeigt. Die CSU habe ein „Superinnenministerium, das angereichert ist mit Bauen, Wohnen und Heimat“, ein „starkes Investitionsministerium aus Verkehr und dem Bereich Digitales“, und die CSU könne ihre außenpolitische Kompetenz im Entwicklungsministerium einbringen. „Also rundum ein gutes Paket. Ich glaube, dass auch alle zufrieden sein können.“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) lobte den Kompromiss. „Ich hoffe sehr, dass die SPD, die Mitglieder unserer Partei, zufrieden damit sind, was wir erreichen konnten in den Verhandlungen.“ Sie denke, dass man vieles bewegen könne gemeinsam in der Regierung.

Wirtschaftsvertreter zeigen sich bestürzt vom der Koalitionseinigung von Union und SPD. „Dieser Vertrag ist noch scheußlicher als erwartet“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Oliver Zander, am Mittwoch in Berlin. „Die Leistungsträger werden enttäuscht und der Sozialstaat explosionsartig ausgeweitet.“

Der Digitalverband Bitkom beurteilt den zwischen Union und SPD beschlossenen Koalitionsvertrag im Vergleich zum Sondierungspapier als „einen riesigen Schritt nach vorne“. „Wir begrüßen sehr, dass die Digitalisierung nun eine stärkere Stellung in der Bundesrepublik erhalten soll“, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg.