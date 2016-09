Union und Dynamo trennen sich 2:2 Union Berlin dreht im Ostduell gegen Dresden einen Halbzeit-Rückstand, muss am Ende aber mit einem 2:2 leben. Dynamo-Trainer Neuhaus ist nach seiner Rückkehr an die Alte Försterei mit der Punkteteilung zufrieden.

Montagabend an der Alten Försterei in Berlin. Marvin Stefaniak (l.) und Aias Aosman (r.), in der Mitte Berlins Felix Kroos. © dpa

Trainer Uwe Neuhaus ist bei seiner emotionalen Rückkehr mit Dynamo Dresden zum 1. FC Union Berlin ein Sieg verwehrt geblieben. In einem munteren Ostduell mussten sich beide Fußball-Zweitligisten am Montagabend mit einem 2:2 (1:0) zum Abschluss des 2. Spieltages begnügen. Vor 22 012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei erzielten Aias Aosman (8. Minute) und Andreas Lambertz (69.) die Treffer der Gäste. Für Union traf Collin Quaner (58./66.).

Damit ging die Erfolgsserie der Berliner von zuvor acht Heimspielen ohne Punktverlust zu Ende. Dresden blieb dagegen ligaübergreifend zum 18 Mal in Serie ungeschlagen. Beide Clubs warten weiter auf den ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit.

„Das war schon ein Gänsehautgefühl“, kommentierte Neuhaus, der sieben Jahre lang die „Eisernen“ trainiert hatte. Trotz der Führung in der ersten Hälfte war Neuhaus am Ende mit dem Punkt zufrieden. Bei seinem Kollegen Jens Keller überwog die Enttäuschung. „Wir kriegen zu einfache Tore“, bemängelte der neue Union-Coach und fügte hinzu: „Wenn wir führen, müssen wir das Spiel nach Hause bringen.“

Die Gäste gingen nach dem ersten durchdachten Angriff früh in Führung. Beim Tor durch Aosman wies die Union-Abwehr indes Abstimmungsprobleme auf (8.). Der Treffer zeigte Wirkung bei den Berlinern. Gefahr erzeugten die Gastgeber nur nach Standardsituationen. Die klareren Gelegenheiten hatten die Gäste, die schnell und zielstrebig nach vorne spielten. Nach einer erneuten Unsicherheit in der Deckung schoss Dynamo-Stürmer Pascal Testroet an den Pfosten (32.).

Union fehlten auch in der zweiten Hälfte zunächst die Mittel für ein erfolgreiches Angriffsspiel. Doch innerhalb von nur acht Minuten drehten die „Eisernen“ die Partie: In der 58. Minute fand Steven Skrzybski den freien Quaner, der für den verletzten Philipp Hosiner spielte und sicher zum 1:1 abschloss. Wenig später stand Quaner erneut richtig und traf aus kurzer Distanz zum 2:1 (66.). Die Freude über die Führung hielt jedoch nur kurz: Dresden nutzte eine Berliner Unachtsamkeit zum 2:2 durch den Ex-Düsseldorfer Lambertz (69.). In der Schlussphase hatten beide Teams noch die Chance zum Siegtreffer. Doch es bleib beim gerechten Remis. (dpa)

