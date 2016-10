Union fordert bessere Überprüfung von Asylbewerbern Ein Flüchtling aus Syrien hortet jede Menge Sprengstoff in einer Wohnung. Erst nach einer Flucht glückte die Verhaftung. Die Politik ist alarmiert. Wie viele islamistische Terroristen laufen noch unerkannt herum?

Sorgte zwei Tage lang für große Anspannung: der unter Terrorverdacht stehende Syrer Dschaber Al-Bakr, der sich als Flüchtling in Deutschland aufhielt. © dpa

Die Terrorermittlungen gegen einen syrischen Flüchtling in Chemnitz belegen aus Sicht der Union im Bundestag, dass Asylbewerber künftig weit besser durchleuchtet werden müssen. Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz sollten intensiver in die Befragung und Überprüfung einbezogen werden, sagte der Innenexperte Stephan Mayer (CSU) der „Rheinischen Post“.

Der brisante Bombenfund in Sachsen zeige, wie wichtig die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten befreundeter Länder sei. Er zeige aber auch, wie richtig es war, syrische Flüchtlinge wieder persönlich anzuhören. Ähnlich äußerte sich Mayer auch in der der „Passauer Neuen Presse“.

Nach dem Bombenfund in Chemnitz zieht die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen in dem Terrorfall an sich. An diesem Montag (13.30 Uhr) geben zudem die Ermittler in Sachsen Auskunft zum Geschehen und den Erkenntnissen zu dem in der Nacht zu Montag verhafteten mutmaßlichen Islamisten.

Der unter Terrorverdacht stehende 22-jährige Syrer Dschaber al-Bakr soll einen Bombenanschlag vorbereitet haben. Er entwischte einem Spezialeinsatzkommando am Samstag knapp. Nach ihm wurde bundesweit gefahndet, ehe er in Leipzig verhaftet werden konnte.

Der registrierte Flüchtling ist seit mehreren Monaten in Deutschland und stand schon länger im Visier der Sicherheitsbehörden. In der Wohnung eines Landsmannes, den die Ermittler für einen Komplizen halten, war eine erhebliche Menge Sprengstoff gefunden worden. Sicherheitskreise hatten berichtet, dass Spuren zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) führen.

Das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) wies Vorwürfe zurück, ihm sei beim Zugriff eine Panne unterlaufen. In dem noch nicht geräumten Haus habe man zu Recht Sprengstoff vermutet, sagte ein Sprecher. „In so einer Situation können wir nicht ins Risiko gehen.“

Nach Informationen von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR fanden sich in der Wohnung 500 Gramm bereits gemischter Sprengstoff und etwa ein weiteres Kilo Chemikalien, die zum Bombenbau geeignet sind. Außerdem stellte die Polizei Zünder sicher und Teile, die nach erster Bewertung zur Herstellung von Rohrbomben gedient haben könnten. Dem Bericht zufolge stand der Syrer offenbar über das Internet in Verbindung mit dem IS, auch über ein mögliches Ziel wurde anscheinend schon diskutiert, nämlich Berliner Flughäfen.

In Chemnitz wurde am Sonntag der festgenommene Mieter der erstürmten Wohnung befragt. Er wird der Mittäterschaft verdächtigt. Zwei weitere Bekannte des in Leipzig festgenommenen Hauptverdächtigen wurden am Sonntag wieder freigelassen. (dpa)

