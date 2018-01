Union bekräftigt Willen zur Groko Bei ihrer Klausur in Seeon erneuert die CSU ihre rigiden Forderungen in der Flüchtlingspolitik. Dabei scheinen die Bayern auf Unterstützung aus Sachsen zu hoffen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (l.) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Sonnabend in Seeon. © dpa/Andreas Gebert

Seeon. Kurz vor Beginn der Sondierungen mit der SPD hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Willen seiner Partei zu einer großen Koalition bekräftigt. Gleichzeitig erneuerte er aber auch die zentralen Forderungen der CSU.

„Wir haben ein großes Interesse daran, dass diese Koalition mit der SPD zustande kommt“, sagte Dobrindt am Samstag zum Abschluss der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon. Ob dies gelinge, hänge sehr daran, ob große Teile der SPD bereit seien, aus der „Schmollecke“ zu kommen und Verantwortung zu übernehmen. Sollte es keine große Koalition geben, werde es zur Neuwahl kommen.

Dobrindt bekräftigte die teilweise hoch umstrittenen Forderungen der CSU in der Flüchtlingspolitik: Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus müsse weiter ausgesetzt bleiben. Leistungen für Asylbewerber müssten gekürzt und es müssten standardmäßig Alterstests für junge Flüchtlingen eingeführt werden. „Man darf da nicht blauäugig sein. Da wird Missbrauch betrieben, und ganz offensichtlich versuchen sich manche Schutzrechte zu erschleichen, die ihnen nicht zustehen“, sagte er.

Eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung nannte Dobrindt „vollkommen abwegig“. Und er betonte: „Wir bleiben dabei, Steuererhöhungen gibt es nicht.“ Der Finanzspielraum habe sich seit den Jamaika-Sondierungen mit FDP und Grünen nicht groß geändert. Damals waren die beteiligten Parteien von rund 40 Milliarden Euro ausgegangen.

Wir haben größtes Interesse an einer Koalition mit der #SPD. Diese können wir aber nur machen, wenn sie ein inhaltlicher Aufbruch ist. #Sicherheit, Wachstum und Wohlstand müssen Programme der #Koalition werden. A. #Dobrindt zum Abschluss von #Seeon18 pic.twitter.com/U3eD2ymu5D — CSU im Bundestag (@csu_bt) 6. Januar 2018

CDU, CSU und SPD beginnen an diesem Sonntag - mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl - mit Sondierungen über eine mögliche neue große Koalition. Bis Freitag soll ein Ergebnis vorliegen. Dies sei ein straffer Zeitplan, der Dynamik und Effizienz erfordere, betonte der CSU-Landesgruppenchef.

Dobrindt sagte, er habe „relativ hohes Vertrauen, dass es ein mehrheitlich verantwortungsvolles Handeln bei den Sozialdemokraten gibt“, nämlich die Bereitschaft, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Einen neuen Anlauf für ein Regierungsbündnis mit FDP und Grünen, sollten die Gespräche mit der SPD scheitern, schloss er quasi aus: „Mein Eindruck ist, dass die Chancen auf Jamaika in dieser Phase gleich null sind.“ Wenn eine große Koalition keine Chance hätte, „dann kommen wir zwangsläufig auf kurz oder lang zu Neuwahlen“.

Dobrindt forderte, von einer großen Koalition müsse ein Signal des „Aufbruchs“ ausgehen. Es gehe um die Modernisierung Deutschlands, um soziale, innere und äußere Sicherheit, um Wachstum und Wohlstand.

Kurz vor Beginn der Klausur in Seeon sorgte der Landesgruppenchef bereits für Gesprächsstoff, als er in einem Gastbeitrag der "Welt" für eine "konservative Revolution der Bürger" plädierte und gegen "selbst ernannte Volkserzieher" und eine "linke Meinungsvorherrschaft" wetterte.

Deutschlands "bürgerlich-konservative Achse"

Bei ihren Forderungen scheint die CSU auf Unterstützung aus Sachsen zu hoffen. So war der neue Ministerpräsident Michael Kretschmer der Schwesterpartei CDU als Gast in Seeon geladen. Via Twitter dankte Dobrindt für den Besuch und sprach mit Blick auf Bayern und Sachsen von einer „bürgerlich-konservative[n] Achse in Deutschland“, die weiter gepflegt werden soll.

A. #Dobrindt: Freue mich, dass @MPKretschmer uns besucht. Sachsen und Bayern bilden bürgerlich-konservative Achse in Deutschland. Diese Verbindung möchten wir weiter pflegen. #Seeon18 pic.twitter.com/DJ602ysuN6 — CSU im Bundestag (@csu_bt) 6. Januar 2018

Bei den Sondierungen zwischen Union und SPD geht es aus Sicht von Kretschmer darum, bei der Bevölkerung "zerstörtes Vertrauen" zurückzugewinnen. "Vor uns stehen anstrengende Gespräche", sagte Kretschmer am Samstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande der CSU-Klausur. "Es ist sehr viel Zeit vergeudet worden, nun muss es mit Schwung vorangehen."

Mit Blick auf den Beginn der Sondierungen mit der SPD am Sonntag gehe es darum, "eine stabile Regierung zu erreichen und Entscheidungen zu treffen, die gut für unser Land sind. Dass man sich da aufeinander zubewegen muss, ist klar." Bei den Sondierungen und möglichen Koalitionsverhandlungen werde die Grundlage dafür gelegt, wie Deutschland in zehn Jahren dastehe.

Es gebe viele Knackpunkte mit der SPD. "Gerade im Bereich der Migrationspolitik brauchen wir eine Befriedung. In der Wirtschaftspolitik, in der Energiepolitik, im Arbeitsrecht muss es einfach darum gehen, dieses Land so aufzustellen, dass es international wettbewerbsfähig ist." (dpa/szo)

