Uniklinik kämpft gegen Crystal

Einmal Crystal, immer Crystal. Genau dieser Maxime folgen immer mehr Frauen in Dresden. Auch während der Schwangerschaft kommen sie von der Droge nicht los. Die Folge: Ihre Kinder werden zu klein, zu leicht oder mit einem zu kleinen Kopf geboren. Später entwickeln manche der Kinder Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten. Die Uniklinik setzt im Kampf gegen die gefährliche Substanz auf eine intensive Zusammenarbeit verschiedener Ärzte. Unter dem Motto „Mama, denk an mich“ arbeiten die Mediziner der Gynäkologie mit ihren Kollegen aus der Kinderheilkunde und der Suchtambulanz, um Mutter und Kind zu helfen. „Während sich die Kinderkrankenschwester um den Nachwuchs kümmert, kann die Mutter in der Ambulanz ihre Therapie beginnen“, so Jörg Reichert, Psychologe an der Kinderklinik. Ab Montag soll die Initiative mit Flyern in Drogenberatungsstellen publik gemacht werden. 145 Kinder von crystalsüchtigen Müttern sind in den vergangenen zehn Jahren in der Klinik zur Welt gekommen. Vor dem Start des Projektes vor sechs Monaten mussten zwei Drittel von ihnen aus den Familien genommen werden, heute sind es nur noch 30 Prozent. Läuft die Initiative weiterhin so erfolgreich, könnte es auch in den Kliniken in den ländlichen Regionen Sachsens aufgegriffen werden. (SZ/jv)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/uniklinik-kaempft-gegen-crystal-3522920.html