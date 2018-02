Unicef-Team wirbt um Mitstreiter

Das seit zwei Jahren aktive Unicef-Team in Görlitz sucht Verstärkung. Deswegen organisiert es einen Schnuppertag für alle Interessierten. Er findet am 10. März von 11 bis 13 Uhr im Familienbüro auf dem Demianiplatz statt. Das Unicef-Team engagiert sich in vielfältiger, vor allem kultureller Art und Weise in der und für die Stadt. (SZ)

