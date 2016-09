Unibörse sucht noch Aussteller Für den landkreisweiten Hochschultag werden regionale Unternehmen und Studieneinrichtungen gesucht, die sich einem jungen Publikum vorstellen wollen.

Pirna/Freital. Zum Hochschultag des Landkreises, der am 12. November 2016 von 10 bis 13 Uhr im Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde stattfindet, können sich noch Unternehmen und Studieneinrichtungen melden, die sich einem jungen Publikum vorstellen wollen. Der Aufruf des Landratsamtes richtet sich hauptsächlich an regionale Institutionen und Firmen. Diese sollen den Besuchern Praktika und duale sowie kooperative Studiengänge und Berufe für Akademiker präsentieren.

Neben der Information an den Messeständen sollen sich Jugendliche auch in Workshops oder bei Vorträgen einen Einblick in ihre Möglichkeiten nach dem Abitur verschaffen. Unternehmen, die einen Workshop anbieten wollen, können sich noch bis Ende September im Landratsamt Pirna melden. Wer einen Messestand anmelden möchte, kann dies bis zum 16. Oktober. Im vergangenen Jahr gab es 45 Aussteller bei etwa 600 Besuchern. (mga)

