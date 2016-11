Uni-Börse lockt Studieninteressierte Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien stellen sich im Glückauf-Gymnasium vor.

Freital/ Dippoldiswalde. Das „Glückauf“-Gymnasium Dippoldiswalde öffnet am 12. November für junge Menschen, die sich für ein Studium in der Region interessieren. Bei der fünften Uni-Börse stellen sich 10 bis 13 Uhr mehr als 15 Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien vor. An den Ständen der Bildungseinrichtungen können sich die Besucher zu den verschiedenen Studiengängen, Zulassungsvoraussetzungen und möglichen Abschlüssen informieren.

Neben den Hochschulen werden aber auch regionale Unternehmen vor Ort sein, die interessierte Jugendliche zu dualen Studiengängen beraten. Sie wollen darüber hinaus auch über Einstiegsmöglichkeiten wie Praktika oder die Betreuung von Belegarbeiten während des Studiums aufklären. Auf der Uni-Börse präsent sind beispielsweise die Schmiedeberger Gießerei, Selectrona, die Spedition Hanitzsch, FAE Elektronik, Robotron sowie Vertreter der Landesapothekerkammer und des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Organisiert wird die Veranstaltung vom Pirnaer Landratsamt in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. (SZ)

