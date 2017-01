Unhaltbare Zustände an der Plossenkurve Die Linke besichtigt die Gefahrenquelle und lädt dazu auch Minister Dulig ein.

Eine Gefahrenquelle: die viel diskutierte Plossenkurve in Meißen. © Claudia Hübschmann

Der Schwerlastverkehr auf der S 177 hat dramatisch zugenommen und wird sich durch die Fertigstellung der A 17 weiter verstärken. „Jeder Laie kann erkennen, dass die Plossenkurve solchen Belastungen dauerhaft nicht standhalten kann“, erklärten Landtags- und Kommunalpolitiker der Linken in einer Pressemitteilung. Die Zustände am Plossen seien ein verkehrspolitischer Skandal, hieß es. „Vom zuständigen Wirtschaftsministerium erwarte ich Überlegungen, wie diese Gefahrenquelle beseitigt werden kann“, erklärte der Meißener Abgeordnete der Linksfraktion im Landtag, Sebastian Scheel. Er lädt zu einer Ortsbegehung am 12. Januar ab 9.45 Uhr ein – Start ist auf dem Parkdeck der Neumarktarkaden/Ausgang Ost, Neumarkt 5. Eingeladen sind auch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und der Präsident des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Rainer Förster. (SZ/ul)

