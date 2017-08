Unglücks-Busfirma spricht mit Opfern Viele Fragen zu dem Unfall auf der A 9 am 3. Juli sind geklärt. Die Trauer bleibt, auch bei dem Löbauer Unternehmen Reimann.

Foto von dem tragischen Busunglück © PP Oberfranken

Löbau. Das Busunternehmen Reimann ist erleichtert, dass endlich klare Ermittlungsergebnisse zum Unfall auf der A 9 bei Münchberg vorliegen. Das teilt der Sprecher des Unternehmens, Patrick von Krienke, mit. Es war einer von Reimanns Bussen, der am 3. Juli auf einer Reise zum Gardasee so schwer verunglückte. 18 Menschen starben, darunter einer der beiden Busfahrer. Am vergangenen Mittwoch hatten Staatsanwaltschaft und Polizei auf einer Pressekonferenz in Hof erklärt, wie es zu dem schweren Unglück kommen konnte: durch eine Verkettung mehrerer tragischer Umstände. Einer dieser Umstände: Der 55-jährige Busfahrer, der bei dem Unfall ums Leben kam, ist laut der Ermittlungen für einen Moment unaufmerksam gewesen.

Unbegreifliches Ausmaß

„Dass unser Fahrer offenbar für einen Moment unachtsam war, ist uns aufgrund seiner Erfahrung und Routine unbegreiflich“, steht in der Mitteilung des Unternehmens Reimann. „Der Mann war Busfahrer mit Leib und Seele. Das ist schwer für unsere Leute“, sagt auch Hartmut Reimann selbst. Zu der Trauer kam in den vergangenen Wochen bei ihm aber auch Ärger hinzu. „Die Zeitungen habe in den letzten Wochen nicht mehr aufgeschlagen“, sagt Reimann. Zu viele Spekulationen, findet er. Man hoffe, dass diese nun mit den klaren Ermittlungsergebnissen zum Unfallhergang vorbei sind. Und auch, dass nach vier Wochen der Ungewissheit das bange Warten der Angehörigen und Verletzten endet.

„Ich habe den Eindruck, dass die Familie auch nach der ersten Phase der Bestürzung noch immer nicht das ganze Ausmaß dieses Unglücks begreifen kann“, sagt Patrick von Krienke. Er bestätigt, dass sich die Familie Reimann in den vergangenen Wochen mit Opfern und Angehörigen zusammengesetzt hat, um die Buskatastrophe zu verarbeiten. „Auf so etwas kann man als ein kleines oder mittleres Familienunternehmen auch einfach nicht vorbereitet sein“, sagt er. „Dass ein solcher Unglücksfall eintreten könnte, ist für keinen so richtig vorstellbar.“

Währenddessen ist der zweite Fahrer, Reimanns Schwiegersohn weiterhin in intensiver medizinische Betreuung. „Der zweite Fahrer ist noch immer in einem sehr beklagenswerten Zustand“, sagt Patrick von Krienke. Hier ist der Stand noch der bisherige: Es sei noch nicht abzusehen, ob der Fahrer je wieder in ein geregeltes Berufsleben einsteigen kann. (SZ/sdn)

