Unglückliches Remis für Wilsdruff

Kurz vor Schluss sah Wesenitztals Torschütze Martin Schiefner (Mitte) die Rote Karte – eine Entscheidung, die selbst Wilsdruffs Trainer Paul Rabe überraschte. Foto: Daniel Förster © Marko Förster

Die SG Motor Wilsdruff hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesklasse Mitte einen Teilerfolg errungen. Gegen den SV Wesenitztal spielte die Mannschaft von Trainer Paul Rabe in 1:1 (0:0). Die Nachhol-Partie war auf den Kunstrasen auf dem Pirnaer Sonnenstein verlegt worden. Die Gäste erzielten nach 47 Minuten das 1:0 durch Domenik Kohl, aber nur 180 Sekunden später traf Martin Schiefner zum Endstand. Sieben Minuten vor dem Abpfiff sah Schiefner noch die Rote Karte, die selbst den Wilsdruffer Coach überraschte. „Gelb hätte auch gereicht“, sagte Rabe.

Allerdings musste Motor den einen Zähler teuer bezahlen, denn Franz Hellwig zog sich einen Fußbruch zu, musste zur Pause in der Kabine bleiben und später ins Krankenhaus gefahren werden. „Die Mannschaft und der Verein wünschen Franz alles Gute.“ Rabes Personalsorgen werden damit noch gravierender, denn dem 29-Jährigen fehlten gegen Wesenitztal mit Torhüter Arnold sowie Keilholz, Bormann, Morgenstern und Küchenmeister schon etliche Stammspieler. „Daher bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, was sie geleistet hat. Wir haben uns in der Halbzeit geschworen, für Franz zu kämpfen.“

Mit dem Punkt war Paul Rabe aber nicht ganz zufrieden: „Die Spieler hätten sich noch besser belohnen können, denn wir verzeichneten die klareren Chancen.“ Hellwig (25.), Jünger (30., 78) und Wollmann (70.) kamen in lukrative Schusspositionen. „Auf der Gegenseite mussten wir bei den gefährlichen Standards der Wesenitztaler immer aufpassen und in der Abwehrarbeit konzentriert bleiben“, resümierte Rabe. Vor allem in der Schlussphase brannte es einige Male lichterloh im Wilsdruffer Strafraum.

In der Tabelle konnte die SG Motor den Kontrahenten auf Distanz halten. Damit wurde das Minimalziel erreicht. Der Tabellenzehnte rangiert nun weiterhin drei Punkte vor dem SV Wesenitztal. Am Wochenende wird die Meisterschaft mit dem 15. Spieltag fortgesetzt. Die Wilsdruffer erwarten am Sonnabend den Tabellenletzten Coswiger FV. Das Schlusslicht, in der Vorwoche 0:6-Verlierer im Nachholspiel gegen Bannewitz, kam zu Hause gegen Weinböhla immerhin zu einem Unentschieden (1:1).

