Kommentar Unglücklicher Neustart Insolvenz, Privatinsolvenz und jetzt Zahlungsprobleme in der Insolvenz: Die erneuten finanziellen Schwierigkeiten werfen kein gutes Licht auf den Dresdner Magier André Sarrasani. Ein Kommentar von Andreas Weller:

SZ-Redakteur Andreas Weller © Andr? Wirsig

Er dürfte einer der bekanntesten Dresdner sein. André Sarrasani, Zirkusspross und Magier, der es immer wieder schafft, sein Publikum zu begeistern. Mit den Finanzen hat er offenbar ein weniger glückliches Händchen: Insolvenz, Privatinsolvenz und jetzt Zahlungsprobleme in der Insolvenz.

Was auch immer dahinter stecken mag, wenn während der laufenden Insolvenz so enorme Kosten auflaufen, dass die Gläubiger davon ausgehen können, am Ende keinen Cent zu sehen: Es bleibt an Sarrasani haften und wirft kein gutes Licht auf ihn. Dabei hat er immer wieder öffentlich betont, er wolle für seine Fehlentscheidungen geradestehen. Das klang glaubwürdig, zumal ihm anzusehen ist, wie sehr ihn die eigene Lage beschäftigt. Er will mit eigener Arbeit und viel Einsatz aus dem Sumpf.

Doch immer, wenn er sich und seine neue Show präsentiert, gibt es Rückschläge. Vielleicht sind es aber eben diese Zeitabläufe, die merkwürdig erscheinen: Er erklärt seine Privatinsolvenz, nachdem er neue Geldgeber gefunden hat und hinterher das neue finanzielle Dilemma. So sieht kein glücklicher Neustart aus.

