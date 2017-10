Unglücklicher Auftakt mit finnischem Lichtblick Die DSC-Volleyballerinnen tun sich in Potsdam schwer und kassieren eine Startniederlage – die Gründe liegen auf der Hand.

Diagonalangreiferin Piia Korhonen erzielt die meisten Punkte. © Jürgen Lösel

Alles auf Anfang – aber alles wie immer. Zumindest wie in den letzten drei Jahren. Beim SC Potsdam tun sich die Volleyballerinnen des Dresdner SC traditionsgemäß so richtig schwer. In den letzten drei Spielzeiten endeten alle Duelle in der Landeshauptstadt Brandenburgs mit 3:2, zweimal mit dem besseren Ende für Dresden, in der vergangenen Saison für Potsdam.

Warum sollte sich daran etwas ändern? Das geschah auch nicht. Am Sonnabend unterlag das Team von Trainer Alexander Waibl zum Saisonauftakt vor 1 231 Zuschauern den Gastgeberinnen mit 2:3 (20:25, 25:18, 25:23, 23:25, 13:15). Könnte man als Fehlstart des fünffachen deutschen Meisters interpretieren, muss man aber nicht. „Natürlich sind wir nicht glücklich mit diesem einen Punkt. Aber solche ersten Spiele sind immer etwas Besonderes“, sagte Alexander Waibl. In seinem Team haben sich Höhen und Tiefen – ähnlich wie in der Vorbereitung – widergespiegelt. Diese Erkenntnis ist nichts, was den 49-Jährigen erschüttern oder überraschen würde. „Wir hatten unsere Möglichkeiten, die Partie auch in vier Sätzen zu gewinnen“, sagt er. Nur gelungen ist das nicht.

Und dafür gibt es nachvollziehbare Gründe. Der Coach, der den DSC zu drei Meisterschaften in Folge (2014-2016) und zwei Pokaltriumphen führte, hält seine neu zusammengesetzte Mannschaft im Prinzip für eine annahmestarke Truppe. Doch in Potsdam unterliefen den Dresdnerinnen 15 direkte Annahmefehler. „Das ist immer schlecht für den eigenen Spielaufbau einer Mannschaft“, kommentiert der Trainer. Zudem war von den vier etatmäßigen Außenangreiferinnen keine so richtig fit. „In der Summe haben wir über diese Position zu wenig Punkte gemacht“, sagte Waibl. Aber auch damit hatte er gerechnet. Denn Eva Hodanova lag in der Woche mit einem Infekt flach, braucht zudem nach ausgeheiltem Kreuzbandriss sicher noch einige Zeit, um ihre Höchstform zu erreichen. Ihre Teamkollegin Dominika Strumilo absolvierte nach langwierigen Rückenproblemen vor dem Saisonauftakt nur zwei Einheiten in dieser Woche mit der Mannschaft. Und Kapitän Katharina Schwabe plagt sich seit einiger Zeit mit Schulterschmerzen. Zudem fällt Neuzugang Marrit Jasper – die vierte Außenangreiferin im Bunde – mit einer Knöchelverletzung noch einige Wochen aus. „Bei ihr müssen wir abwarten, ob unser Mannschaftsarzt noch ein MRT empfiehlt, um eine Operation auszuschließen. Derzeit gehe ich davon aus, dass sie konservativ behandelt wird und uns hoffentlich keine sechs Wochen fehlen wird“, erklärte der DSC-Trainer.

Der hat in Potsdam natürlich auch viele positive Aspekte entdeckt. Etwa die, dass die Neuzugänge Piia Korhonen (23 Punkte), Ivana Mrdak (15) und Sasa Planinsec (14) ohne größere Anlaufschwierigkeiten ihre Aufgaben erfüllten. „Ich habe gesehen, dass wir über sehr viel Potenzial verfügen. Über mehr als im Vorjahr“, sagt Waibl. Da wurde der Dresdner SC bekanntlich Dritter. Es liegt nun an ihm, dieses Vermögen peu à peu herauszukitzeln.

zur Startseite