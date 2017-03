Unglückliche Niederlage Der HC Rödertal muss sich gegen Mainz 05/Budenheim durch ein Tor acht Sekunden vor Schluss doch noch geschlagen geben.

Vivien Jäger (Mitte) vom HC Rödertal erzielte im Heimspiel gegen die FSG Mainz 05/Budenheim immerhin auch vier Tore. Dennoch mussten sich die Rödertalbienen am Ende knapp mit 28:29 geschlagen geben. © Henry Lauke

Handball, 2. Bundesliga Frauen. In einem gutklassigen und mitreißenden Heimspiel haben die Rödertalbienen gegen Mainz 05/Budenheim am Sonnabend vor 541 Zuschauern äußerst unglücklich mit 28:29 verloren. Nach dem Abschlusstraining am Freitag war klar, dass neben der verletzten Spielmacherin Jurgita Markeviciute auch noch Karoline Hubald (krank) und Isa-Sophia Rösike (Ellenbogenverletzung) fehlen würden. So standen Chefcoach Karsten Moos gerade einmal neun Spielerinnen zur Verfügung. Die Bank der Rödertalbienen war entsprechend übersichtlich besetzt.

Beide Mannschaften versuchten von Beginn an, mit Tempospiel den Gegner unter Druck zu setzen. Den besseren Start erwischten die Gastgeberinnen. Bereits nach fünf Minuten lagen sie mit 4:1 vorn. Nun aber kam auch Mainz besser ins Spiel und war beim 5:6 wieder auf Schlagdistanz. Besonders die sehr dynamisch spielende Anna Spielvogel war kaum zu bremsen und brachte die Rödertalbienen erneut mit zwei Toren beim 10:8 in Front.

Torjägerin muss pausieren

Danach musste sie mit Kniebeschwerden auf die Bank. Das nutzten die Gäste, um nun ihrerseits den Spieß umzudrehen. Drei Tore in Folge und plötzlich lagen sie vorn. Der HC Rödertal agierte in dieser Phase des Spiels zu passiv. Es fehlte der nötige Druck und die Präzision, um Mainz zu beeindrucken. Erbittert wurde um jeden Ball gekämpft. Besonders der Abwehrblock der Gäste verdiente sich Bestnoten. Auch die Rödertalbienen versuchten alles, aber leider fehlte ihnen in dieser Phase das notwendige Glück, Latte und Pfosten verhinderten den Anschlusstreffer und so ging es mit einer Zeitstrafe für Nagy und einem 13:15-Rückstand in die Kabinen.

Im folgenden Überzahlspiel konnte Mainz zu Beginn der zweiten Halbzeit auf vier Tore enteilen. Während Spielvogel auf der Bank erneut am Knie behandelt werden musste, ging ein Ruck durch die HCR-Mannschaft. Tor um Tor kämpften sie sich wieder heran. Als Preis das 19:21 und kurz darauf Nagy das 21:23 erzielte, war das Spiel wieder offen. Die Mannschaft kämpfte vorbildlich und der Funke sprang auf die zahlreichen Zuschauer über, die ihre Mannschaft nach vorn trieben. Als Selmeci den Anschlusstreffer zum 23:24 erzielte, waren sie aus dem Häuschen.

Mit einem Doppelschlag stellte Mainz den alten Abstand wieder her. Für seine etwas zu lautstarken Proteste erhielt Moos vom Berliner Schiedsrichterinnen-Duo die Gelbe Karte. Aber seine Mädels gaben die richtige Antwort und kämpften sich erneut heran. Die letzten acht Minuten waren ein wahrer Handballkrimi. Nach der erneuten Drei-Tore-Führung von Mainz beim 26:23 acht Minuten vor Schluss ging es Schlag auf Schlag. Nun ließen auch bei den Gästen Kraft und Konzentration nach. Als Preis den Anschlusstreffer und Jäger 32 Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielte, da stand die Halle Kopf. Beide Mannschaften wollten sich aber mit dem Unentschieden nicht zufriedengeben und spielten auf Sieg. Gästetrainer Zeitz nahm 17 Sekunden vor Ultimo eine Auszeit, um den letzten Spielzug vorzugeben.

Entscheidung acht Sekunden vor Schluss

Aber auch Bienencoach Karsten Moos stellte offensiv um. Seine Variante wäre auch beinahe aufgegangen, aber die Schiedsrichterinnen pfiffen einen Schrittfehler nicht und Mainz gelang acht Sekunden vor Schluss der Siegtreffer. Grenzenloser Jubel bei den Gästen und verständliche Enttäuschung bei den Gastgeberinnen. Moos sagte nach dem Spiel: „Natürlich bin ich enttäuscht. Wir haben alles versucht und wollten gewinnen, sind aber leider nicht belohnt worden. Die Mannschaft hat bis zum Umfallen gekämpft – Kompliment. Jetzt haben wir 14 Tage Pause, bevor es nach Herrenberg geht. Zeit, die wir zur Regeneration dringend benötigen.“ (az)

HC Rödertal: Ann Rammer, Lisa-Marie Preis (6), Izabella Nagy (6/2), Anna-Maria Spielvogel (5/2), Vivien Jäger (4), Sarolta Selmeci (3), Lisa-Marie Ostwald (2), Kathleen Nepolsky (1), Anna Frankova (1) und Isa-Sophia Rösike.

