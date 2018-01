Unglücklich: Hilfeleistung führt zu Sachschaden Bus fährt in Uhyst auf Lastwagen auf.

Syblolfoto © dpa

Boxberg. Ein Regionalbus hat sich am Montagnachmittag im Bereich des Bahnhofes in Uhyst festgefahren. Ein Lkw-Fahrer bemerkte diesen und versuchte ihn mit einem Abschleppseil zu befreien. Jedoch konnte der Busfahrer nicht bremsen und fuhr auf den Lastwagen auf. Der Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. (szo)

