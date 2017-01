Ungleiche Renner Die Großenhainer Multikoner präsentieren ihren Rasenmäher auf der Sachsenkrad in Dresden. Und sorgen für einen Knaller.

Mit dem Generator als Zubehör dient der Multikon als Stromquelle für die Reifenwärmer bei der SachsenKrad. © privat

Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut: Nachdem das Team um Geschäftsführer Mike Freudemann auch 2016 zahlreiche Preise abräumte und mit seinem Rasenmäher auf Messen bundesweit für Aufsehen sorgte, hat sich die Multikon GmbH gleich zu Jahresbeginn etwas Besonderes einfallen lassen. „Der Manager von Gert 56, dem German Endurance Racing Team, ist auf uns aufmerksam geworden. Gemeinsam haben wir überlegt, wie die auf Weltmeisterschaftskurs orientierten Motorräder und unser Multikon zusammenkommen können“, verrät Freudemann. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des seit 2012 gebauten Flitzers – mit ihm lässt sich mittlerweile Mähen, Kehren, Strom erzeugen und Schnee schieben – sei man schnell drauf gekommen.

Das Ergebnis zeigen Multikon und Gert 56 am kommenden Wochenende in Dresden auf der Motorradmesse SachsenKrad. Denn nicht nur die BMW S 1000 RR wird es in Halle 3 zu sehen geben. Auch der Multikon, an den man einen leistungsfähigen Generator adaptieren kann. Gert 56 werde damit die erste Mannschaft sein, die zur Weltmeisterschaft und im Roadracing als Energiequelle für die Reifenwärmer einen Rasenmäher nutzt.

Dass eine solche Zusammenarbeit ergiebig sein kann, haben die Großenhainer schon einmal bewiesen. Vor gut zwei Jahren brachte das Unternehmen einen Adapter für Rollstühle auf den Markt. Gemeinsam entwickelt mit dem Handbiker Lars Hoffmann – seit einem Unfall von den Brustwirbeln abwärts gelähmt – ermöglicht er querschnittsgelähmten Menschen das Bedienen eines Rasenmähers.

Die SachsenKrad findet vom 13. bis 15. Januar in der Messe Dresden statt. Gert 56 und Multikon präsentieren sich in Halle 3, Stand G1.

