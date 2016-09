Unglaublich sauer Nach dem brutalen Foul an Dominik Kohr muss der FC Augsburg lange auf seinen Mittelfeldakteur verzichten.

Nach der übermotivierten Attacke des Mainzers José Rodriguez muss Dominik Kohr von Sanitätern auf einer Trage vom Spielfeld gebracht werden. Wie lange der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler ausfällt, ist unklar. © dpa

Als der FC Augsburg am Montag nach bangen Stunden die Diagnose für Dominik Kohr veröffentlichte, fühlte sich mancher Beobachter an Ewald Lienen erinnert. Schweres Weichteiltrauma mit tiefer, offener, circa 14 Zentimeter langer Wunde und freiliegendem Unterschenkelknochen – das klang nicht nur übel, das war es auch.

Während Lienen 1981 nach dem Horror-Foul von Norbert Siegmann trotz 25 Zentimeter langer, klaffender Risswunde am Oberschenkel nach nur 17 Tagen wieder trainieren konnte, wird Kohr wochenlang ausfallen. Von dem brutalen Tritt des Mainzers José Rodriguez sind auch Muskel und Sehnen betroffen, Kohr musste operiert werden. Die wohl einzige gute Nachricht für den 22-Jährigen: Ein Knochenbruch wurde nicht diagnostiziert.

Vom Krankenbett richtete der schwer verletzte Patient den Blick umgehend kämpferisch nach vorne. „Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder fit werde“, übermittelte Dominik Kohr am Montag, nachdem er noch am Vorabend am Unterschenkel operiert worden war.

„Diese Verletzung ist nicht nur unnötig, sondern ganz bitter für Dominik Kohr und unsere Mannschaft“, sagte FCA-Manager Stefan Reuter. Er hoffe, dass der wichtige Mittelfeldspieler „gutes Heilfleisch“ habe, er sei zudem überzeugt, dass Kohr stark zurückkomme. Nur wann? Ein wochenlanger Ausfall sei sicher, die genaue Dauer der Zwangspause derzeit aber noch nicht absehbar, teilte der FCA mit. Sie hängt vom Heilungsverlauf des Muskelapparates und der Wundheilung ab.

Die Bilder von Kohrs blutdurchtränktem Stutzen nach der Attacke von Rodriguez in der Nachspielzeit des Bundesligaspiels zwischen Augsburg und dem FSV Mainz 05 erhitzten noch lange die Gemüter. FCA-Kapitän Paul Verhaegh war „unglaublich sauer“, Reuter nannte das Foul eine „Frechheit“, Präsident Klaus Hofmann beschimpfte den Übeltäter („So ein A...“).

Rodriguez entschuldigte sich noch auf dem Platz bei seinem Opfer und wiederholte das später auch noch einmal via Internet-Eintrag. „Dass Dominik sich verletzt hat, tut mir unendlich leid.“ Dennoch kündigte der Mainzer Trainer Martin Schmidt eine Geldstrafe für den 21 Jahre alten Spanier an. Rodriguez habe Mainz mit seiner „dummen, doofen“ Aktion die Freude über den ersten Saisonsieg genommen, sagte er.

Die Stimmung im Mainzer Mannschaftsbus auf der Heimreise sei aufgrund des Vorfalls getrübt gewesen, berichtete Schmidt, der ein intensives Gespräch mit Rodriguez führte. „Das ist nicht Mainz 05“, sagte er über das Foul. Schmidt gelang es jedoch, zumindest überzeugende Erklärungsansätze zu liefern. Rodriguez habe ihm wohl beweisen wollen, dass er ins Team gehöre, sagte er. Zudem sei er vom Willen beseelt gewesen, das Spiel nicht wieder – wie zuletzt gegen 1899 Hoffenheim oder St. Etienne in der Europa League – aus der Hand zu geben. (sid, mit dpa)

