Ungewohnte Paukenschläge Der HC Leipzig ist der Krösus im Frauen-Handball – gewesen. Was bleibt, sind Geldsorgen und die Champions League.

Auf seine vielen Fans kann sich der HC Leipzig verlassen. Knapp 2 000 kommen zu den Heimspielen. Bei den Sponsoren ist die Lage eine andere. © Picture Point/Kerstin Kummer

Die fetten Jahre beim HC Leipzig sind vorbei. Auch deshalb hat Trainer Norman Rentsch vor seiner dritten Saison als Trainer beim einstigen Frauen-Handballkrösus ganz bewusst Demut walten lassen: „Es wäre vermessen“, erklärte der 36-Jährige, der auch schon die Männerteams in Aue und Pirna trainierte, „Ansprüche auf einen Titel anzumelden.“

Solche Ansagen sind nicht neu, selbst für Leipzig nicht. Was früher aber als leicht durchschaubares Understatement durchgegangen wäre, scheint inzwischen Realität zu sein – mehr denn je. Aus dem Pokalwettbewerb ist der Titelverteidiger bereits in Runde zwei ausgeschieden. Und in der Meisterschaft ging gleich der Auftakt bei Aufsteiger Neckarsulm verloren, was den Druck vor wirklich schweren Spielen nicht kleiner macht, zum Beispiel an diesem Mittwoch beim Meister Thüringer HC.

Zur Einordnung der sportlichen Lage wird Rentsch, ein vergleichsweise ruhiger, abgeklärter Vertreter seiner Zunft, prinzipiell und spricht über veränderte Rahmenbedingungen. „Die Voraussetzungen bei den Klubs sind sehr unterschiedlich, auch vom Etat her. Da können wir längst nicht mehr mithalten und müssen ehrlich zu uns und den Fans sein. Es ist nicht mehr wie vor zehn Jahren, als wir Krösus in der Bundesliga waren. Man ist jetzt eine von vielen Mannschaften“, sagt Rentsch. Auch die Aussage stammt aus der Sommerpause, hat aber jetzt an Brisanz gewonnen.

Ausgerechnet vor dem vermeintlichen Spitzenspiel beim Ost- und auch Erzrivalen sind die Themen rund um den HCL nämlich kaum noch sportliche. So kam Manager Kay-Sven Hähner am Montag im obligatorischen Gespräch mit der Leipziger Presse nicht umhin, sich zum plötzlichen Abgang von Urgestein Luisa Schulze und den finanziellen Problemen des Vereins zu äußern. Ersteres, fast eine Art Politikum, hat der Verein eigentlich geräuscharm abwickeln wollen und die Sache mit dem Geld am liebsten totgeschwiegen, verständlicherweise. Dabei hängen beide Dinge eng zusammen.

Der sofortige Wechsel von Schulze zum Rivalen nach Bietigheim, der von Leipzigs Ex-Trainer Martin Albertsen trainiert wird und neben dem Thüringer HC als größter Meisterschaftsfavorit gilt, sei allein der Wunsch der 26-Jährigen gewesen, betonen Trainer und Manager unisono. Die Kreisläuferin selbst, die zehn Jahre für den HCL spielte und zuletzt nur noch Nummer zwei auf ihrer Position war, ist für Nachfragen nicht zu erreichen.

Dass der Transfer mitten in der Saison abgewickelt wurde, hat neben sportlichen aber eben auch finanzielle Gründe. „Wir müssen akzeptieren, wenn wir Leute wie Luisa nicht mehr halten können“, sagt Rentsch mit Blick auf das finanzielle Potenzial des ambitionierten Vereins aus dem Stuttgarter Speckgürtel, der mit mehr als zwei Millionen Euro wohl den höchsten Etat aller Erstligisten hat. Wie hoch die Ablöse für die Nationalspielerin ist, will wiederum Hähner nicht kommentieren. Es sei Stillschweigen vereinbart worden. Er sagt nur: „Die Freigabe haben wir erst erteilt, als die Ablöse auf unserem Konto eingegangen ist.“ Bietigheim bestreitet indes, dass Geld geflossen ist. So oder so, der HCL spart mit dem Gehalt für Schulze bis Saisonende laut Hähner „eine fünfstellige Summe“.

Noch immer ausstehende Gehälter

Jede finanzielle Entlastung kommt dem deutschen Rekordmeister sicher gelegen. Denn mit der Überweisung der Gehälter an Spielerinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle ist der HCL schon längere Zeit in Verzug. Über konkrete Zahlen hüllt der oft sehr kommunikationsfreudige Manager den Mantel des Schweigens, sagt nur so viel: „Wir sind mit allen im Gespräch.“

Ausstehende Zahlungen von Sponsoren sind offenbar der Hauptgrund für die fehlende Liquidität. „Es gibt noch einen Haufen offener Posten, die uns zustehen, wir haben aber keinerlei Druckmittel gegenüber den Partnern“, sagt Hähner. Genauso hat der Manager selbst aber auch noch jede Menge Rechnungen zu begleichen, Mahnungen habe es bereits gegeben. Und erste Auswirkungen sind zu spüren. Eine langjährige Mitarbeiterin sowie ein Student sind seit Oktober nicht mehr in der Geschäftsstelle angestellt.

Die sportlichen Konsequenzen hat der Trainer zu tragen. Seitdem Rentsch auf der Leipziger Bank sitzt, sind keine spektakulären Neuzugänge verpflichtet worden. Notgedrungen setzt er auf die Jugend. Nach dem Abgang von Schulze stammen immer noch neun der 16 Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs. Dass dieses Konzept erfolgreich sein kann, bewies der Pokalsieg und Platz zwei in der Liga mit dem zweitjüngsten Team im vergangenen Jahr.

Etwas hat der Verein der inzwischen ebenfalls erstklassigen Konkurrenz in der Stadt, den Handballern des SC DHfK und den RB-Fußballern, aber voraus: den Europapokal. Bereits in der Nacht zum Freitag reist man nach Russland – zum ersten Auswärtsspiel in der Champions League gegen Astrachan. Klingt fast schon luxuriös.

Ein Verzicht auf die Königsklasse kam jedenfalls nicht infrage, trotz klammer Kassen. „Das sind für uns keine größeren Kosten als im EHF-Cup, und der internationale Startplatz ist weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal“, betont Hähner. Bei einem Antrittsgeld von 20 000 Euro sowie kalkulierten 1 500 Zuschauern pro Heimspiel rechnet der Manager sogar mit einem leichten finanziellen Plus. Früher wäre er allein wegen des Prestiges angetreten.

