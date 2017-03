Ungewöhnliches Urteil: Terrorverdacht endet mit einem Schülervortrag Bei einer Routinekontrolle findet die Polizei Hunderte Knallkörper in einem Auto. Es ist Zufall, dass damit nichts Schlimmes passierte.

Es ist nur vielen glücklichen Umständen zu verdanken, dass sich drei Jugendliche vor dem Amtsgericht in Görlitz verantworten konnten. Dem, was sich paradox anhört, liegt eine Geschichte zugrunde, bei der es einem kalt den Rücken herunter läuft.

Zwei Jungs (16, 17) waren zum Zeitpunkt des Geschehens Fans von Pyrotechnik. Sie waren geradezu süchtig danach, entsprechende Knallkörper zu erwerben, daran herumzubasteln und natürlich zur Explosion zu bringen. Die Knaller besorgten sie sich aus Polen, versteckten sie in ihrem Zimmer und experimentierten damit. Anfang August entschlossen sich die beiden, einen Teil der Knaller in Polen zu verballern. Zu diesem Zweck überredeten sie eine gemeinsame Freundin (19), sie mit ihrem Auto zu fahren. In Polen wurden dann noch zusätzliche Knaller gekauft und ein Platz zum Knallen gesucht. So schnell aber fand sich wohl keiner. Irgendwann jedenfalls hatten die Jungs keine Lust mehr. Vielleicht setzte sich auch die gemeinsame Freundin durch, da sie schon einen langen Arbeitstag hinter sich hatten. Die drei fuhren nach Deutschland zurück.

Nahe der Grenze, bereits wieder in Deutschland, wurde das Auto gestoppt. Die Fahrzeugkontrolle sollte eigentlich reine Routine sein. Aber es kam anders. Als die Polizisten den Kofferraum öffnen ließen, schreckten sie zurück wie der Teufel vor dem Weihwasser: Sie schauten auf über 200 polnische Knallkörper, alle ohne vorgeschriebene Sicherheitskennzeichen, einige davon auseinandergebaut. Alles lag ohne irgendeine Sicherung im Kofferraum durcheinander – zusammen mit Nägeln und Planen. Das war den Beamten zu gefährlich, und selbst beim deshalb angeforderten speziellen Entschärfungskommando hieß es, so etwas hätte man noch nicht gesehen. Es folgten umfangreiche Ermittlungen, und dazu gehörten auch Hausdurchsuchungen. Kein Wunder, denn Erinnerungen an den 16. April vorigen Jahres lagen nahe: Verdacht auf Terrorismus. Denn am 16. April hatten Jugendliche einen Sprengstoffanschlag in Essen verübt. Sie wurden durch das Landgericht Essen wegen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung zu Jugendfreiheitsstrafen von sieben Jahren verurteilt.

Ein Terrorvorwurf bestätigte sich beim Görlitzer Fall zum Glück nicht, aber trotzdem lag eine nicht zu unterschätzende Gefahr vor. Keiner möchte sich vorstellen, was passiert wäre, hätten die Jugendlichen mit ihrem Auto einen Unfall gehabt. Mit der Menge an Sprengstoff an Bord wäre keine Verhandlung mehr möglich gewesen.

Im Ermittlungsverfahren und vor Gericht zeigten sich die Drei einsichtig. Sie bezeichneten ihre Tat als große Dummheit. Nach einer eindringlichen Belehrung sprach der Jugendrichter Verwarnungen aus. Die jungen Männer erhielten außerdem die Auflage, Arbeitsstunden abzuleisten. Und um noch mehr dem Erziehungsgedanken des Jugendgesetzes gerecht zu werden, erteilte das Görlitzer Amtsgericht einem der jungen Männer sogar noch eine ganz besondere Auflage: Er muss in der Schule vor seinen Klassenkameraden und in Anwesenheit des Richters einen Vortrag über die Kennzeichnung in Deutschland zugelassener Silvesterknallern halten.

