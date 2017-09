Ungewöhnliches Drogenversteck aufgeflogen Die Bundespolizei hat in Zittau einen Mann gestellt, der Crystal Meth rektal nach Polen schmuggeln wollte.

3,5 Gramm Crystal Meth wollte ein von der Bundespolizei gestellter Mann rektal nach Polen schmuggeln. © dpa

Zittau. Am Dienstagnachmittag hat die Bundespolizei in der Friedensstraße einen Drogenschmuggler erwischt. Bei einer Kontrolle des bereits mehrfach wegen Rauschgiftdelikten aufgefallenen Polen wurde dem 39-Jährigen durch einen freiwilligen Drogenschnelltest die Einnahme von Amphetaminen nachgewiesen. Des Weiteren fanden die Beamten eine Feinwaage, an der Reste von Drogen festgestellt wurden.

Bei einer genaueren Untersuchung in der Zittauer Zolldienststelle stellte sich heraus, dass der Mann Drogen nach Polen schmuggeln wollte. Versteckt zwischen seinen Gesäßhälften wurde eine Schlüsseltasche gefunden, in der sich sieben Clipptütchen mit insgesamt 3,5 Gramm Crystal Meth befanden. Diese hatte der Pole nach eigenen Angaben im Zittauer Stadtgebiet gekauft. Gegen den Mann wurde durch die Bundeszollverwaltung ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Drogenbesitz eingeleitet. (szo)

zur Startseite