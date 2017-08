Ungewöhnlicher Fund in der Elbe Ein Spaziergänger entdeckt eine Metalldose im Schlamm. Die Polizei warnt.

© Symbolfoto: dpa

Am Mittwochabend machte ein Spaziergänger am Elberadweg im Ortsteil Keilbusch einen ungewöhnlichen, aber gar nicht so seltenen Fund. Im Uferbereich der Elbe entdeckte er eine Metalldose, die als Kochgeschirr der Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert werden konnte. Darin in Schlamm eingehüllt fanden sich unzählige Patronen für Gewehr und Pistole.

Der Mann informierte umgehend die Polizei über seinen Fund. Dieser wurde an den Kampfmittelbeseitigungsdienst übergeben, der sich nun um die fachgerechte Entsorgung kümmert.

Die Polizei weist darauf hin, dass Weltkriegsmunition noch immer gefährlich sein kann. Sie ist stets als scharf zu betrachten – informieren Sie bei verdächtigen Funden sofort die Polizei! (SZ)

Zeugen zu Unfall mit Kind gesucht

Meißen. Vor gut einer Woche stießen auf der Niederauer Straße ein Auto und ein Rad fahrendes Kind zusammen. Das Mädchen wurde dabei verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Am Mittwochnachmittag in der vergangenen Woche fuhr eine 48-Jährige mit einem Skoda auf der Niederauer Straße landwärts. Rechts in der Einmündung Albert-Mücke-Ring wartete ein Lkw auf freie Fahrt. In einem Bogen fuhr die Frau um den Lkw herum. In diesem Moment bemerkte sie vor sich ein Rad fahrendes Kind. Einen Zusammenstoß konnte die Frau nicht mehr verhindern. Dabei wurde das zehnjährige Mädchen schwer verletzt. Es musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 3 700 Euro geschätzt.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatten Ersthelfer das verletzte Kind bereits versorgt und die Fahrzeuge von der Fahrbahn geräumt. Diese Personen werden nun gesucht, um die Fahrmanöver der Beteiligten und die Unfallendstellung der Fahrzeuge zu klären. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann oder als Ersthelfer am Ort war, meldet sich bitte beim Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden. (SZ)

zur Startseite