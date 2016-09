Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz Weil Sohlander sich aus ihrer Wohnung ausgeschlossen hatten, rückten die Retter an – um eine Katastrophe zu verhindern.

Die Sohlander Feuerwehr hatte einen ungewöhnlichen Einsatz. © Uwe Soeder

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte jetzt die Sohlander Feuerwehr. Zwar öffnen die Kameraden des Öfteren in Notfällen Türen, vor allem, damit der Rettungsdienst zu hilflosen Patienten gelangen kann. Am späten Montagabend wurden die Sohlander jedoch alarmiert, weil Eltern sich ausgesperrt hatten. Problematisch dabei war, dass in der Wohnung drei Kinder schliefen und auf einem Tisch Kerzen brannten.

„Da die Eltern keinen Schlüsseldienst erreichen konnten, wählten sie den Notruf – in diesem Fall die einzig richtige Entscheidung“, sagt Feuerwehrsprecher Rico Hentschel. Wie er berichtet, ließ sich die Wohnungstür trotz Spezialwerkzeug nicht öffnen. Deshalb stiegen Kameraden über ein Fenster in die Wohnung und öffneten die Tür von innen. So konnten sich die Eltern wieder um ihre Kinder kümmern, die von der ganzen Aufregung nichts mitbekommen hatten. (SZ/ks)

